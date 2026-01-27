Falta de certezas en el acuerdo Mercosur-UE: “Es fundamentada la incertidumbre porque todo depende de la política”

El responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación Barbechando, Santiago Ricca, habló con Canal E y analizó la reciente firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, que volvió a quedar en el centro del debate tras la decisión del Parlamento Europeo de someterlo a una revisión legal.

Santiago Ricca explicó que, “las dudas están porque nosotros veníamos analizando y previendo que el acuerdo se logra la firma y la verdad que es una sorpresa que cuatro días después haya un nuevo fantasma que demore más sobre un acuerdo que ya venía con bastante tiempo de debate”.

El detrás de la irrupción del Parlamento Europeo

Asimismo, señaló que la incertidumbre es real y tiene fundamentos políticos más que técnicos: “Es fundamentada la incertidumbre porque hoy por hoy es una cuestión quizá que pasa por la política, ya la negociación comercial, esa parte ya estaría cerrado”. En ese sentido, sostuvo que la revisión solicitada por el Parlamento Europeo parece responder a otro tipo de intereses: “Es un poco la idea de embarrar la cancha buscando quizá una excusa más política y no tan jurídica”.

Ricca explicó que el Consejo Europeo ya dio un paso decisivo al aprobar la parte comercial del acuerdo por mayoría calificada. “La aprobación en realidad fue lo que permitió decidir la parte comercial, el acuerdo verdaderamente puede empezar”, remarcó. Esa mayoría implica que los países que votaron a favor representan el 65% de la población europea: “Quiere decir un poco que la población europea acepta el acuerdo”.

Sin embargo, el Parlamento Europeo avanzó en sentido contrario. “Lo más llamativo es que el Parlamento llama al tribunal porque dice que se violan los tratados fundamentales de la Unión Europea”, algo que se considera poco verosímil: “Es muy raro que uno negocie 30 años y se haya olvidado de los principios fundamentales de la Unión Europea”.

El tratado podría entrar en vigencia de manera parcial

Uno de los puntos centrales es la posible aplicación provisional del acuerdo, al menos en su capítulo comercial. El entrevistado explicó que, si el Congreso argentino ratifica el tratado, “desde el día siguiente que esté en el boletín oficial ya entraría la vigencia entre Argentina y la Unión Europea, porque entraría bilateral”.

A su vez, aclaró que esa vigencia sería limitada: “Solamente entraba en lo comercial, para los otros temas había un capítulo ambiental y un capítulo político”. Sin embargo, la judicialización genera dudas: “No se sabe si entraría esta vigencia provisional, porque hay que hacer otro acuerdo que permita la vigencia provisional de un acuerdo que está en estudio jurídico”.