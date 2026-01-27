Feroz incendio en Mar del Plata destruyó una concesionaria de autos y una ferretería

Un incendio de gran magnitud consumió durante la madrugada de este martes un taller mecánico y una ferretería situados en la intersección de la avenida Colón y la calle Perú, en Mar del Plata. A raíz del avance del fuego, los equipos de emergencia debieron evacuar de manera preventiva a los residentes de toda la manzana afectada.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el foco ígneo se habría desatado alrededor de las 02:00 en un taller perteneciente a una reconocida concesionaria de vehículos. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron hacia el comercio lindero, la ferretería Argenfer.

El incendio no sólo alcanzó ambos locales, sino que también se extendió hacia viviendas cercanas. Por ese motivo, los bomberos dispusieron la evacuación preventiva de los domicilios aledaños. En un reporte inicial no se registraron personas lesionadas, aunque se confirmó que al menos diez automóviles resultaron dañados por el fuego.

Uno de los puntos que concentró mayor atención durante el operativo fue la necesidad de delimitar rápidamente el perímetro del siniestro, dado que a escasa distancia funciona una estación de servicio.

El trabajo permitió contener el avance del incendio, aunque se constató que dos quinchos pertenecientes a viviendas vecinas fueron alcanzados por las llamas.

Ante la magnitud del fuego y el peligro de una mayor propagación, se dispuso también el corte de las calles cercanas para garantizar la seguridad y facilitar las tareas de extinción.

Al lugar acudieron múltiples dotaciones de distintos cuarteles: el Destacamento Monolito fue el primero en intervenir, con apoyo posterior del cuartel Centro para el abastecimiento de agua. En total, participaron ocho dotaciones de bomberos.

El jefe de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, describió la situación como “una tragedia” y detalló el despliegue realizado. “Fue a las 2 de la mañana. Nos hablaban de un incendio de magnitud y las primeras imágenes comprometían la estación de servicio. Se movió todo el nivel siniestral”, expresó el funcionario en declaraciones al medio Ahora Mar del Plata.

Como derivación del operativo y del contexto de tensión generado por el incendio, el SAME efectuó tres asistencias médicas. Una mujer de edad avanzada sufrió una descompensación, un bombero presentó quemaduras en una de sus manos y un joven fue atendido por un cuadro de hipotensión.

Desde los organismos oficiales informaron además que, por razones preventivas, el sector permanece sin suministro de gas ni de energía eléctrica.

En materia de circulación, la avenida Colón continúa cerrada durante la mañana en el tramo comprendido entre Tierra del Fuego y Perú, mientras que la calle México quedó interrumpida entre Brown y Bolívar. En paralelo, los equipos de emergencia siguen con las tareas de enfriamiento, un procedimiento que se estimó demandará al menos toda la mañana.

En la ferretería Argenfer se desempeñan alrededor de veinte trabajadores. Por estas horas, se avanzaba en la evaluación de los importantes daños materiales ocasionados por el incendio, cuyas causas permanecen bajo investigación.

