Incendio en un edificio sobre el barrio porteño de Monserrat: 70 evacuados y tres asistidos por el SAME

Al menos 70 personas fueron evacuadas y tres recibieron asistencia del SAME tras un incendio en un edificio de dos pisos sobre el barrio porteño de Monserrat. El hecho se registró en un inmueble sobre las calles Chile y Virrey Cevallos.

El siniestro comenzó en una terraza donde había personas que no podían descender, por lo que solicitaron ayuda. Rápidamente arribaron a la dirección ocho ambulancias del SAME y cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad.

El doctor Alberto Crescenti, titular del servicio público de emergencias médicas, confirmó mediante TN que la alerta llegó por múltiples llamados recibidos al 911 y al 107, pasadas las 19:00. "Aparentemente, una construcción de madera que estaba en la terraza llenó de humo todo este PH”, explicó.

Los efectivos evacuaron unas 70 personas y hasta el momento fueron atendidas tres de ellas en el lugar por parte del SAME, sin necesidad de traslado a algún centro asistencial. En tanto, un herido leve fue derivado al Hospital Ramos Mejia.

Los evacuados son el edificio siniestrado y otro lindero, mientras que las personas asistidas, dos adultos mayores, no fueron trasladados. Aunque se está estudiando las causas del hecho, se cree que una chispa saltó del ventilador y prendió fuego la cama, para que se incendie la habitación y luego del living.

Crescenti aseguró que el fuego se controló rápidamente. "El sitio ya es seguro; estamos, por suerte, volviendo con nuestras ambulancias a la base. Pero la situación era bastante comprometida porque se llenó de humo la cuadra y no sabíamos si había más casas comprometidas", aclaró.

