Servicio doméstico: los salarios que se pagan en febrero de 2026

En febrero de 2026, las trabajadoras domésticas en la Argentina percibirán los salarios básicos vigentes, ya que durante este mes no se registraron nuevas actualizaciones paritarias para el sector. Los montos que se abonan continúan siendo los establecidos en la última resolución oficial, y varían según categoría laboral y modalidad de trabajo, ya sea con retiro o sin retiro.

Un dato clave es que las sumas no remunerativas abonadas durante noviembre y diciembre quedaron incorporadas de forma permanente al salario básico desde enero, lo que elevó tanto el valor de la hora como el sueldo mensual.

Escala salarial por categoría

Primera categoría – Supervisores/as

Con retiro

$3.895,56 por hora

$485.961,09 mensuales

Sin retiro

$4.254,05 por hora

$539.711,97 mensuales

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro

$3.696,15 por hora

$452.478,51 mensuales

Sin retiro

$4.039,45 por hora

$502.101,03 mensuales

Tercera categoría – Caseros

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Sin retiro

$3.894,43 por hora

$490.745,56 mensuales

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro

$3.250,10 por hora

$398.722,14 mensuales

Sin retiro

$3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales

Adicionales obligatorios

Además del salario básico, la normativa vigente contempla adicionales obligatorios. Entre ellos se destaca el plus por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado, y, en determinados casos, un adicional por zona desfavorable, aplicable a algunas provincias bajo condiciones específicas.