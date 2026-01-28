Inseguridad en Corrientes: golpe boquetero en un depósito terminó con un millonario botín

Un golpe comando con características de inteligencia previa sacudió la capital provincial. Delincuentes ingresaron a un depósito situado en la avenida Libertad al 6.300 y sustrajeron un botín millonario compuesto por 20 millones de pesos en efectivo y una suma no especificada de dólares, según confirmaron fuentes policiales a Perfil.

Caso Loan: elevan la recompensa a $20 millones y difunden una foto actualizada del menor

Aunque trascendió en las últimas horas, el robo se registró durante los primeros días de enero, bajo la modalidad de "boqueteros". Los ladrones lograron perforar una pared lateral para acceder al sector de depósitos sin ser detectados.

Una vez dentro, recorrieron las instalaciones hasta dar con el lugar exacto donde se encontraba resguardado el dinero.

La hipótesis del "empleado infiel"

Lo que más llamó la atención de los investigadores es la precisión con la que actuaron los malvivientes. Según pudo saberse, los sistemas de seguridad y las alarmas no se activaron durante la incursión, lo que refuerza la teoría de que los asaltantes contaban con información privilegiada o apoyo desde el interior de la firma.

"Una de la principal hipótesis apunta a un empleado 'infiel'", señalaron fuentes de la fuerza. Por estas horas, la Policía de Corrientes centra su trabajo en el entorno cercano de la empresa damnificada.

Un camión embistió a operarios que trabajaban en altura y dejó dos heridos en Resistencia

Cámaras y peritajes

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal trabajan intensamente en el análisis de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la avenida Libertad, buscando identificar los vehículos utilizados para el traslado del botín.

Hasta el momento, a pesar de los peritajes realizados en el boquete y las zonas de rastreo, no se registraron detenidos ni demorados. La causa sigue bajo estricto secreto de sumario mientras se intenta determinar el monto exacto de la divisa extranjera sustraída, lo que elevaría significativamente la cifra total del robo millonario.