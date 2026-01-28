Este miércoles 28 de enero de 2026, las condiciones meteorológicas en Argentina se verán influenciadas por una persistente ola de calor y focos de inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas máximas de 32°C en el área central, acompañadas por alertas de tormentas que afectarán especialmente al centro y norte del país con abundante caída de agua.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 28 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se anticipa una jornada calurosa con una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 20°C. El cielo en CABA y Capital Federal se mantendrá parcialmente nublado, con una humedad promedio del 81% según datos del SMN. No se prevén precipitaciones significativas en el área metropolitana, aunque persiste la vigilancia por el calor extremo.

Clima miércoles 28 de enero

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, localidades como Ituzaingó y Olavarría registrarán máximas similares de 32°C. Mientras que en Olavarría la mínima será de 16°C con cielo despejado, gran parte del territorio bonaerense continúa bajo niveles de alerta por temperaturas elevadas. El viento soplará levemente del sector sureste a unos 12 km/h, aportando un alivio escaso ante la fuerte radiación solar.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas en once provincias, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. En Córdoba, se esperan "tormentas eléctricas de intensidad fuerte, con ráfagas de viento y posibles chaparrones intensos" . Las temperaturas en el norte alcanzarán picos de 36°C en Misiones bajo un índice UV calificado como extremo.

En la Patagonia, específicamente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, rigen alertas por vientos con ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias acumuladas de entre 10 y 20 milímetros. Mientras el norte y centro sufren el impacto del calor y la inestabilidad eléctrica, el extremo sur enfrenta condiciones climáticas adversas por ráfagas intensas, marcando una fuerte disparidad meteorológica en todo el territorio nacional este miércoles.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 29 de enero, se proyecta una continuidad del calor con una máxima de 32°C y cielo parcialmente nublado en la zona central. El viernes 30 de enero, el termómetro podría ascender hasta los 37°C en provincias como Santa Fe, consolidando una semana de temperaturas extremas. Se recomienda mantener la hidratación y evitar la exposición al sol en horas pico dado el índice UV persistentemente alto.

Hacia el fin de semana, el sábado 31 de enero presentará una máxima de 34°C con condiciones de inestabilidad hacia la noche en el Conurbano bonaerense. El domingo 1 de febrero se espera un leve descenso térmico con una máxima de 29°C tras el ingreso de un frente de aire más fresco. Las alertas por tormentas podrían renovarse en el NOA y NEA debido a la humedad acumulada.