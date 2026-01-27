Clima y esperanza: el pronóstico que podría frenar la furia del fuego en la Patagonia

El calor extremo y el viento constante hicieron de este verano en la Patagonia una pesadilla que parece no tener fin. Pero en medio del avance imparable de los incendios forestales que arrasan con miles de hectáreas, hay una pizca de esperanza. Según el pronóstico meteorológico, las próximas horas y el día de mañana traerían lluvias que podrían ser el alivio tan esperado por brigadistas y poblaciones afectadas. Sin embargo, el alivio no está garantizado y la lucha continúa.

Desde principios de enero, los incendios forestales golpearon con fuerza a varias zonas del sur del país. En particular, Chubut y Río Negro fueron los epicentros de una crisis que, a día de hoy, ya arrasó con más de 35.000 hectáreas en la Comarca Andina, un ecosistema que es hogar de bosques nativos, montañas y una biodiversidad única. El fuego se reavivó varias veces, empujado por la ola de calor y las fuertes ráfagas de viento, y la situación llegó a ser tan crítica que poblaciones como Cholila y Trevelin se encuentran bajo constante amenaza.

El incendio que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada y el 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces fueron los más devastadores. Los esfuerzos para controlar las llamas fueron constantes, pero el clima de verano con temperaturas cercanas a los 35°C y la sequedad del ambiente hicieron de esta lucha un desafío diario para los más de 500 brigadistas y equipos de voluntarios que trabajan sin descanso.

Calor extremo y vientos traicioneros

A día de hoy, la situación es tan crítica como hace una semana. Las altas temperaturas junto con la humedad cercana al 30%, siguen alimentando el avance del fuego. El viento, que sopla con ráfagas de hasta 40 km/h, cambia constantemente de dirección, haciendo casi imposible predecir el comportamiento del fuego. Es una carrera contra el reloj.

El clima se convirtió en uno de los principales enemigos de los brigadistas, quienes se ven obligados a replegarse en algunos sectores para evitar tragedias. En las últimas horas, los focos en el Cerro Riscoso y la Quebrada del León, dentro del Parque Nacional Los Alerces, se reactivaron, lo que llevó a que las autoridades reforzaran las medidas de seguridad para proteger tanto a los bomberos como a la población.

Pero hay luz al final del túnel. Para los próximos días, se prevé un cambio importante en las condiciones meteorológicas que podría ayudar en el combate del fuego. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan lluvias débiles a moderadas a partir de la tarde de este martes 27 de enero, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará hacia la noche, llegando a un 80% entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Para mañana, miércoles 28 de enero, las expectativas son aún mejores: la lluvia será constante durante las primeras horas del día, alcanzando una probabilidad de 90% a las 5:00 a.m., con acumulados estimados de 4 mm. Este cambio de clima podría ser un punto de inflexión, al reducir la temperatura del suelo y la humedad de los materiales inflamables, brindando así un respiro a los brigadistas que luchan por frenar la propagación del fuego.

Aunque el viento podría disminuir su intensidad hacia la tarde, las lluvias de las primeras horas serán cruciales para enfriar las zonas más calientes y ralentizar la velocidad del avance de las llamas, brindando más tiempo para que los equipos de emergencia puedan hacer su trabajo.

La importancia de las lluvias

Este pronóstico no solo representa una esperanza para los brigadistas, sino también para los habitantes de las zonas más afectadas. Las lluvias no solo ayudan a reducir la temperatura de los focos activos, sino que también humedecen el terreno, lo que dificulta la propagación de las llamas. El esfuerzo conjunto de bomberos, autoridades y voluntarios podría verse respaldado por estas precipitaciones, aunque la situación sigue siendo delicada y volátil.

Más allá de los aspectos meteorológicos, la región patagónica enfrenta una crisis mucho más profunda: la falta de recursos y de políticas públicas adecuadas para enfrentar los incendios. Los incendios fueron agravados por el cambio climático, con veranos cada vez más calurosos y secos, y un sistema de prevención y combate del fuego que se ve constantemente afectado por el desfinanciamiento y la falta de personal suficiente.

Si bien la lluvia es una gran aliada en este momento de crisis, la situación sigue siendo incierta. Los incendios forestales de sexta generación, como los que azotan la Patagonia, no solo alteran el ecosistema y destruyen miles de hectáreas de bosques, sino que generan fenómenos meteorológicos propios, con vientos y corrientes de aire difíciles de controlar.

Incendios en la Patagonia: “Estamos en una situación de riesgo extremo porque hay muy altas temperaturas”

Además, la crisis social y económica de las zonas afectadas es otra preocupación que persiste. La agricultura, el turismo y la vida cotidiana de las comunidades patagónicas se ven profundamente impactadas, mientras que las autoridades locales, junto con los gobernadores de la región, continúan reclamando por una ley de emergencia ígnea que permita destinar más recursos al combate del fuego y la recuperación de las zonas devastadas.

Más allá del fuego: la Patagonia resiste

Mientras las lluvias, tan esperadas como necesarias, se aproximan, la Patagonia sigue resistiendo. Cada brigadista, cada voluntario y cada habitante de la zona es una muestra de la fortaleza de una región que no se rinde ante la adversidad. Y aunque la lucha contra el fuego no termina con las lluvias, estas pequeñas gotas de esperanza podrían ser la clave para ganar una batalla que parece no tener fin.

