Incendios en la Patagonia: Córdoba refuerza el operativo y envía nuevos brigadistas a Chubut

Córdoba volvió a desplegar recursos humanos y logísticos para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut. Este viernes por la tarde partirá rumbo al sur del país una nueva dotación de brigadistas, que tendrá a su cargo la continuidad del operativo en las zonas más comprometidas por el fuego.

Incendios en Chubut: cómo siguen las tareas de los bomberos cordobeses tras 10 días de trabajo

La partida se realizará desde la ciudad de Alta Gracia, donde se concenta el equipo que reemplazará al primer contingente de rescatistas cordobeses. Ese grupo inicial, integrado por 60 efectivos, regresó a la provincia luego de permanecer 12 días trabajando de manera ininterrumpida en la región patagónica.

Relevo y continuidad del operativo

La rotación de personal busca sostener el despliegue sin interrumpir las tareas de contención y control de los focos activos. El nuevo contingente llega con entrenamiento específico para incendios forestales y experiencia en escenarios de alta complejidad, en un contexto marcado por condiciones climáticas adversas y terrenos de difícil acceso.

Incendios en Chubut: bomberos cordobeses ya trabajan en la lucha contra el fuego

El operativo es coordinado por la Secretaría de Gestión de Riesgos de Córdoba, que articula el envío de recursos con las autoridades de la provincia de Chubut.

Un equipo interdisciplinario

La delegación está conformada por integrantes de distintos organismos provinciales y del sistema de emergencias, entre ellos: ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes); Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego; Bomberos Voluntarios de Córdoba; Personal de la Agrupación Serrana de Bomberos.