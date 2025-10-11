El Club Político Argentino (CPA) expresó su profundo reconocimiento a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en lo que calificó como un “símbolo de resistencia democrática”. La entidad, integrada por referentes del pensamiento político, académico y social del país, subrayó que la distinción internacional representa “una esperanza para todos los que defienden la libertad y el Estado de Derecho en América Latina”.

Desde Buenos Aires, el Club Político Argentino difundió un comunicado en el que valoró el coraje y la perseverancia de Machado, quien recibió la noticia del Nobel “en una inadmisible clandestinidad que duele a todo el mundo democrático”.

El texto recuerda que la líder venezolana ha enfrentado 26 años de autoritarismo chavista, durante los cuales “desenmascaró a un gobierno antidemocrático sin ninguna voluntad por restaurar la vida republicana”.

Para el CPA, el premio no solo reconoce una trayectoria individual, sino una causa compartida: la defensa de los valores republicanos frente a los regímenes que concentran el poder y silencian las voces opositoras.

El comunicado del Club enmarca el Nobel como una alerta global sobre la erosión democrática, incluso en sociedades con instituciones formales. “Ansiamos que este premio contribuya a que los venezolanos puedan ejercer su ciudadanía en forma plena”, expresó la entidad, resaltando la necesidad de mantener viva la solidaridad entre las democracias del continente

Un vínculo histórico entre Argentina y Venezuela

El Club Político Argentino recordó también la hermandad entre ambos países. “Venezuela ha recibido generosamente a muchos de nuestros compatriotas en los oscuros tiempos de la dictadura militar. Los argentinos deseamos que aquellos venezolanos en la diáspora, como todos los que quieran habitar en su país, recuperen su hogar”, afirmó el texto

Esa referencia a la memoria argentina conecta el reconocimiento a Machado con la propia historia de resistencia democrática del país. En palabras de los miembros del CPA, “la libertad de un pueblo nunca es un asunto ajeno, sino un compromiso compartido”.

La voz del pensamiento político argentino

Fundado hace más de una década, el Club Político Argentino se consolidó como un espacio plural de debate sobre los desafíos institucionales, éticos y culturales de la democracia. En su declaración sobre el Nobel a Machado, la organización reafirmó su convicción de que sin democracia no hay paz ni desarrollo sostenible, y que los premios internacionales deben servir para visibilizar las luchas cívicas que se dan lejos de los grandes centros de poder.

“María Corina Machado encarna la dignidad de quienes se niegan a rendirse ante la opresión. Su gesta sintetiza el espíritu republicano que el Club Político Argentino defiende desde su creación”, concluye el comunicado.

El reconocimiento a Machado, apoyado públicamente por el CPA, trasciende las fronteras venezolanas y se convierte en una reafirmación de los valores que sostienen a toda América Latina: la libertad, la justicia y la participación ciudadana.

