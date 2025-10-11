El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como “vergonzoso” el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder opositora venezolana, y acusó al Comité Noruego de “politizar” el galardón al premiar a una figura que, según él, promovió la intervención militar y la desestabilización interna en Venezuela.

"La politización, parcialización y desprestigio del Comité Noruego del Nobel por la Paz ha alcanzado límites insospechados", tuiteó Díaz-Canel. Y agregó: "Es vergonzoso el otorgamiento de este Premio en 2025 a una persona que instiga a la intervención militar en su Patria y en años pasados a protestas callejeras en las que se quemaban a personas vivas".

"Rechazamos firmemente esta maniobra política que intenta singularizar a Venezuela y minar su liderazgo bolivariano, encabezado por su Presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros", sostuvo el mandatario cubano en sus redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"De golpista a Nobel de la Paz": la reacción de la cadena oficialista Telesur

El medio estatal venezolano Telesur también manifestó su indignación por la decisión y lanzó duras críticas contra el Comité Noruego del Nobel. Bajo el titular “De golpista al Nobel de la Paz”, publicó un extenso informe en el que repasa episodios controvertidos de la trayectoria política de Machado, acusándola de promover golpes de Estado, desestabilización institucional y de mantener vínculos con gobiernos extranjeros, particularmente Estados Unidos.

El texto sugiere que el reconocimiento internacional habría sido promovido por el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Presidente felicitó a Machado por el Nobel de la Paz

"Este viernes 10 de octubre y gracias al impulso del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana de extrema derecha María Corina Machado", afirma el texto en Telesur.

"La entrega ha coincidido con procesos judiciales abiertos, medidas de inhabilitación política vigentes y recientes hechos de violencia bajo su responsabilidad vinculados al período postelectoral en Venezuela en los comicios presidenciales de 2024", continúa el artículo.

Según Telesur, "Machado adquirió notoriedad pública en abril de 2002, cuando firmó el denominado 'Decreto Carmona', emitido durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, derrotado por una masiva movilización popular y de militares leales a la Revolución Bolivariana". Y remarcan que ese decreto "establecía la disolución de todos los poderes públicos del país. Fuentes estatales la señalan como partícipe de los eventos que interrumpieron el orden constitucional".

También recuerdan que por esa situación "se inició un proceso legal por el delito de traición a la patria. Fue condenada a 28 años de prisión, aunque posteriormente fue beneficiada con una medida de amnistía emitida por el Gobierno Bolivariano y por el propio Chávez".

María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock", dijo

En el sitio de noticias recuerdan que María Corina Machado fue recibida durante casi una hora en la Casa Blanca por George Bush el 31 de mayo de 2005. "Medios estatales registraron ese encuentro como un hecho políticamente significativo, al producirse en el contexto de fuertes tensiones entre Caracas y Washington", destacan en Telesur.

Por otra parte, rememoran que en marzo de 2014, Machado "asistió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) como 'embajadora alterna' de Panamá, figura no reconocida por la diplomacia venezolana. En esa instancia, solicitó la activación de mecanismos internacionales contra el Gobierno venezolano, entre ellos una invasión".

También aseguran que "ha sido señalada en procesos relacionados con la entrega de activos del Estado venezolano a entes extranjeros". "Entre los casos reportados figuran Citgo, Monómeros y las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Según la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, estas pérdidas han representado una afectación sustancial al patrimonio público", escriben.

"Política": la increíble crítica de la Casa Blanca por el Nobel de la Paz para María Corina Machado

"Machado impulsó su candidatura a pesar de la inhabilitación vigente. Luego de conocerse los resultados, en los que no figuró como candidata válida, promovió focos de violencia en diversas regiones del país. Distintos reportes de seguridad oficiales señalaron la actuación de grupos identificados como 'comanditos' en este contexto", sostienen.

"Según autoridades nacionales, estos operaron bajo directrices políticas que surgieron de sectores vinculados a Machado. Los sucesos incluyeron ataques armados, amenazas, destrucción de infraestructuras y asesinatos de militantes del chavismo. En julio y agosto de 2025, las investigaciones continuaron con detenciones y hallazgos de armamento, explosivos y sistemas de comunicación con la intención de realizar ataques a gran escala con numerosas víctimas civiles y desestabilizar a la nación", mencionan.

Y señalan: "En cuanto a su vinculación con la concesión del Premio Nobel de la Paz, este ha sido adjudicado a figuras con trayectorias políticas diversas. En 2009, fue concedido al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya política exterior durante su mandato incluyó operaciones militares en varios países".

LT