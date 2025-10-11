El Presidente felicitó a Machado por el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

“Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la Libertad y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El Comité Nobel noruego otorgó el premio a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Política": la increíble crítica de la Casa Blanca por el Nobel de la Paz para María Corina Machado

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la galardonada, inhabilitada en ese entonces, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

La dirigente opositora lideró la lucha por la democracia en Venezuela. Estudió Ingeniería y Finanzas, y tuvo una corta trayectoria en el mundo empresarial. Fue una de las fundadoras de Súmate, organización que promueve elecciones libres y justas, y realizó capacitaciones y monitoreo electoral.

En 2010, fue elegida para la Asamblea Nacional, obteniendo un número récord de votos, pero el régimen la expulsó del cargo en 2014. Machado lidera el partido opositor Vente Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela, que une a las fuerzas prodemocráticas del país.

María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock", dijo

Además de Milei, otros funcionarios como la ministra de Seguridad y candidata a senadora en CABA, Patricia Bullrich, aprovecharon para celebrar la decisión y atacar al postulante de Fuerza Patria, Jorge Taiana. “‘Democracia con fallas’, dijo Taiana. La falla la tiene él. En Venezuela hay una dictadura con todas las letras, y hay una mujer fuerte, valiente y decidida que enfrenta al régimen de Maduro y pelea por la libertad de todos los venezolanos”, dijo la candidata que, al igual que otros dirigentes de LLA, muestra una foto de sus años como canciller de Taiana con Nicolás Maduro para tratar de poner en agenda de campaña estas diferencias.