Una figura política carismática e incómoda

Desde que enfrentó en su momento al entonces todopoderoso Hugo Chávez, María Corina Machado se ha ganado todo tipo de elogios, críticas, insultos y aclamación popular. Su camino hacia al Nobel de la Paz incluyó una férrea campaña electoral y el paso a la clandestinidad.

En algunos sectores sociales de Venezuela despierta un sentimiento de admiración y, en algunos casos, de pasión casi religioso. En la última campaña electoral se veía a la gente llorar al paso de su caravana o abalanzarse sobre el camión que la llevaba para poder tocarla.

Se trata de una líder política carismática, mucho más cercana a la gente que otros frustrados dirigentes opositores como Juan Guaidó, Leopoldo López o Henrique Capriles.

Machado, que nació en Caracas hace 58 años, recorrió el país durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas. Allí consolidó su figura.

“Expropiar es robar”. Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato del entonces presidente, Hugo Chávez, fallecido en 2013 de un cáncer.

Fue electa como legisladora y en el Parlamento encaró a Chávez cuando el mandatario era intocable, casi un Dios. “Expropiar es robar”, le reclamó en su rendición anual de cuentas ante el Congreso en 2012. “Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo”, replicó el mandatario. “Águila no caza moscas”, agregó despectivamente.

Una década después, expertos la comparan como fenómeno político con el arrastre que tuvo el propio Chávez.

Desde su cargo de diputada denunció sistemáticamente las violaciones de derechos humanos, la corrupción gubernamental y el deterioro de las instituciones democráticas venezolanas.

Vestida en forma sencilla, con jean y blusa blanca, marcó un estilo confrontativo con el gobierno de Maduro. Se negó a cualquier tipo de negociación con el régimen, lo que la diferenció de otros líderes opositores más moderados.

En 2013 fundó Vente Venezuela, un partido de orientación liberal que se convirtió en su principal plataforma política. En las primarias opositoras hacia las elecciones del año pasado, Machado arrasó con más del 90% de los votos. Pero el chavismo no la dejó competir.

Fue vetada por una cuestionada inhabilitación política, y tuvo que ceder su candidatura presidencial al diplomático Edmundo González Urrutia, un desconocido postulado a última hora. De todos modos, Corina fue el alma de la campaña opositora.

Maduro arremete a menudo contra Machado, a la que incluye en lo que llama la “casta maldita de las familias oligarcas”. Aunque Machado viene de una familia acomodada, no es de las más ricas. También la acusan de “lacaya” de Estados Unidos por defender una economía de libre mercado y plantear la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Por todo esto, el Nobel de la Paz es un duro revés para el chavismo, y al mismo tiempo una presunta protección para su figura.

Los diez últimos galardonados por el Comité Noruego

2025: María Corina Machado (Venezuela). El Comité Noruego la galardonó por su “incansable” defensa de la democracia en Venezuela.

2024: Nihon Hidankyo (Japón). La organización obtuvo el premio por “sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares”.

2023: Narges Mohammadi (Irán). La defensora iraní de los derechos de la mujer, encarcelada en Irán, recibió la distinción “por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán”.

2022: Ales Bialiatski (Bielorrusia), Memorial (Rusia) y el Centro por las Libertades Civiles (Ucrania). El comité premió al activista bielorruo y a estos dos organismos “por su impresionante esfuerzo para documentar crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder”.

2021: Maria Ressa (Filipinas/Estados Unidos) y Dmitri Muratov (Rusia). Los periodistas fueron distinguidos “por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión”.

2020: Programa Mundial de Alimentos (PMA). El organismo de la ONU fue galardonado por “sus esfuerzos en la lucha contra el hambre y su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas de conflicto”.

2019: Abiy Ahmed Ali (Etiopía). El entonces primer ministro etíope recibió el galardón por la reconciliación entre su país y Eritrea.

2018: Denis Mukwege (RD Congo) y Nadia Murad (Irak). Fueron laureados por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra.

2017: Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN). Por su ucha para abolir las armas nucleares en el mundo.

2016: Juan Manuel Santos (Colombia)

El expresidente recibió la máxima distinción por haber contribuido a poner fin a medio siglo de guerra interna al firmar la paz con las FARC.