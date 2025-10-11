La opositora venezolana Corina Machado ganó el Nobel de la Paz

En un revés para el régimen de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado fue galardonada ayer con el premio Nobel de la Paz por su “incansable” defensa de la democracia frente a lo que el Comité Noruego definió como el “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente, de 58 años, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense, Donald Trump, de quien espera ayuda para continuar la lucha contra Maduro y su entorno.

Machado se esconde para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la polémica reelección de Maduro para un tercer mandato que denuncia como fraudulenta. Suma el Nobel a otros dos premios de gran peso internacional, el Sájarov y el Vaclav Havel.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, dijo en X esta ingeniera casada y con tres hijos.

“¡Venezuela será libre! Estamos en el umbral de la victoria”, remarcó Machado. “Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump. ¡Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!”.

El premio se entregará el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, señaló que Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según Frydnes, Machado se impuso como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”, y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo”.

“Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”, agregó el presidente del Comité Noruego del Nobel, quien estimó que Venezuela “ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”. “Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, afirmó el funcionario.

El comité publicó el video en el que Machado recibe la noticia tras ser despertada en plena madrugada. Quedó en silencio unos segundos, incrédula. “Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, dijo emocionada.

Clima tenso. El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de EE.UU. en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

La noticia fue una sorpresa en las calles de Venezuela, donde la mayoría habla en susurros sobre Machado por temor a represalias. El recuerdo de más de 2.400 arrestos tras las protestas contra Maduro aún está fresco.

“El Señor la ayude y llegue pronto” al poder para “hacer algo por nosotros, los humildes, y por todo el país, porque de verdad que estamos mal”, dijo una jubilada de 75 años que no se atrevió a dar su nombre. “¡Claro que se lo merece!”, apuntó.

En un comunicado posterior Machado dedicó el premio “a cada venezolano” que ha “sufrido 26 años de violencia y humillación” a manos de una “tiranía”.

Recibió felicitaciones de dos presidentes que considera aliados, uno de ellos fue Javier Milei. El otro, Daniel Noboa, de Ecuador. También de otro mandatario de la vereda opuesta, el colombiano Gustavo Petro.

Machado pasó a la clandestinidad poco después de publicar un sitio web con las actas que emitieron las máquinas de votación en las elecciones pasadas, que prueban el triunfo abrumador de su candidato Edmundo González.

Este diplomático –hasta entonces desconocido– la reemplazó como candidato cuando Machado fue inhabilitada. González reside en el exilio en España, mientras Machado sigue en Venezuela. EE.UU., la Unión Europea y países de la región no reconocen la reelección de Maduro.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó a Machado de “campeona de la democracia”. “El premio de hoy es un tributo a todos los que trabajan para proteger los derechos civiles y políticos”, agregó.