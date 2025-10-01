El Club Político Argentino exigió al Estado "actuar con firmeza contra el crimen organizado"

El triple crimen de Florencio Varela generó un reclamo del Club Político Argentino, que exigió al Estado "en todas sus jurisdicciones" actuar "con firmeza contra el crimen organizado".

"En medio del ardor por los debates económicos y políticos estalló el crimen aberrante de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ante la consternación de la sociedad, que ya está expuesta a los peligros

de las bandas del narcotráfico que tienen vínculos transnacionales y operan casi libremente en nuestro país, especialmente en los territorios más castigados por la pobreza", sostuvo la organización en un comunicado.

Planteó que el Estado debe atacar al crimen organizado "en todos sus frentes" y esa tarea "abarca

lo territorial, lo financiero, lo comercial, así como lo educacional, la salud, las políticas laborales y habitacionales, para ofrecer a las poblaciones más vulnerables un horizonte digno".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Pequeño J" habló tras su detención por el triple crimen: "No tengo nada que ver"

Alertó que si no se hace "perderemos esta guerra subterránea, porque se irán debilitando hasta su destrucción los pilares que sostienen nuestra República: la justicia, la seguridad y el sistema de representación política".

El Club Político Argentino es una organización que tiene como su principal objetivo la preservación del estado de derecho en la Argentina. Desde esa perespectiva, exhortó a las autoridades políticas en sus tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), y en sus tres niveles de acción, nacional, provincial y municipal "a asumir el deber supremo de defender y concientizar a la Nación sobre las implicancias del accionar de los narcotraficantes nacionales e internacionales que destruyen nuestra vida en sociedad".

Esta declaración del Club Político Argentino llega en medio de los operativos que se están llevando adelante para detener y juzgar a los miembros de la banda que torturaron y asesinaron a las tres chicas. En esta causa por los femicidios hay 9 personas presas, varias de ellas ya indagadas.

LT