La mesa política del Gobierno de Javier Milei se dispone hoy en la Casa Rosada a evaluar si incluye en las sesiones extraordinarias de febrero un proyecto para atender la grave situación de los incendios que afectan a la Patagonia, una decisión que responde a un pedido urgente de gobernadores de la región. Al momento, las llamas ya consumieron más de 230.000 hectáreas entre enero y finales de este mes, producto de condiciones climáticas adversas, fuerte sequía y vientos que avivan los focos activos en zonas como Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

A partir de fuentes oficiales la agencia Noticias Argentinas pudo saber que la convocatoria se adelantó respecto de lo previsto, ya que inicialmente estaba programada para el miércoles próximo. El reclamo de los mandatarios patagónicos recibió respaldo de sectores del PRO —con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza—, de la UCR y de bloques de la oposición como Provincias Unidas, Unión por la Patria y la Izquierda, que presentaron sus propias propuestas.

Dicho encuentro de hoy será a las 12:00 en la Casa Rosada, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior Diego Santilli; la jefa del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participará de manera virtual, y también podría sumarse el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por las implicancias presupuestarias de la medida.

El miércoles, Santilli habló por teléfono con Torres sobre los fuegos que arrasaron más de 230.000 hectáreas

El Gobierno analiza incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias de febrero

Los incendios ya provocaron daños ambientales y sociales importantes: arrasaron bosques, pastizales y partes de áreas rurales, y obligaron a la evacuación de pobladores y turistas en algunas zonas vulnerables.Además, en temporadas anteriores, los fuegos fueron catalogados como los peores y más devastadores de las últimas tres décadas, especialmente en los bosques andino‑patagónicos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Automáticamente, Diego Santilli mantuvo una comunicación telefónica con el gobernador de Chubut, una de las provincias más afectadas, para avanzar sobre el proyecto de ley. De hecho, Ignacio “Nacho” Torres se destaca entre los dirigentes que presionan públicamente para que el Congreso trate y apruebe la emergencia ígnea.

De esta manera, a través de X, el dirigente chubutense recordó que las legislaturas locales ya aprobaron la medida, pero aseguró que esto “no alcanza” y subrayó que la magnitud de los incendios “exige herramientas excepcionales”.

Luis Caputo podría sumarse por implicancias presupuestarias

Paralelamente, en un comunicado conjunto, Torres y los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) señalaron: “Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”.

Puntos principales de la iniciativa en discusión

Los gobernadores de la Patagonia impulsan un proyecto de Ley de Emergencia Ígnea para enfrentar los incendios que ya consumieron más de 230.000 hectáreas en Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. A esta altura, las llamas arrasaron bosques andino‑patagónicos, pastizales y áreas rurales, obligando a evacuaciones y afectando comunidades locales, ecosistemas frágiles y la actividad productiva regional.

Apenas pocas horas antes de la reunión, el Gobierno nacional todavía no apoyó formalmente ninguno de los textos presentados, y no se sabe si enviará un proyecto propio. El borrador en discusión habilita a la Agencia Federal de Emergencias, o a la autoridad que la sustituya, a disponer de recursos presupuestarios disponibles para objetivos:

Los focos principales están en Cholila, Puerto Patriada, El Hoyo, Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces

Chubut acumula al menos 40.000-45.000 hectáreas quemadas

Prevención y combate de incendios : incluye acciones para controlar fuegos forestales y rurales, afectando vegetación viva o muerta, en los ámbitos del Sistema Federal de Manejo del Fuego (Ley 26.815).

Protección y asistencia a la población afectada : medidas destinadas a resguardar la vida, la integridad física, las viviendas, propiedades y medios de vida de personas y familias que sufrieron pérdidas.

Apoyo a gobiernos locales : permite que provincias y municipios afectados cuenten con recursos y medios para enfrentar el fuego, recuperar la infraestructura dañada y restablecer la actividad productiva y social.

Gestión integral de riesgos: contempla la ejecución de todas las acciones previstas en la Ley 27.287, que establece el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, incluyendo coordinación, planificación y logística de emergencia.

La iniciativa subraya que todas las medidas deben implementarse coordinadamente con los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y con los municipios afectados, siguiendo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Al mismo tiempo, autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para garantizar que los objetivos de la ley se cumplan sin demora.

A la par, entre los objetivos más destacados, Ignacio Torres (Chubut) propone incluir el ecocidio en el Código Penal, con penas severas para quienes provoquen incendios intencionales. Otros bloques opositores solicitan una emergencia presupuestaria para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, luego de los recortes del 70% previstos.

De momento, la propuesta ya fue aprobada en legislaturas locales y busca ofrecer una respuesta rápida y coordinada frente a la crisis, protegiendo tanto a la población como al entorno natural, sin generar tensiones con el Gobierno nacional.

