Roberto Cachanosky: “El Gobierno sacrifica actividad económica para evitar el default”

La consolidación del riesgo país argentino por debajo de los 500 puntos, el nivel más bajo en siete años, refleja un cambio en la estrategia económica del Gobierno, aunque no exento de costos. Así lo explicó el economista Roberto Cachanosky, en diálogo con Canal E quien sostuvo que el Ejecutivo priorizó el fortalecimiento de reservas y el acceso al financiamiento, aun resignando crecimiento.

“El Banco Central está comprando dólares, probablemente más de 1.000 millones en enero, y eso lo hace con emisión monetaria”, explicó. Según detalló, esa emisión se neutraliza parcialmente mediante subas de tasas, colocaciones del Tesoro y absorción de pesos, aunque “queda un remanente de circulante, cerca de un 5% más”.

Para Cachanosky, esta dinámica evidencia un giro en la política antiinflacionaria: “Me parece que el Gobierno cambió la opción y va hacia un gradualismo en la baja de la inflación, a cambio de aumentar reservas, bajar el riesgo país y volver al mercado voluntario de deuda”.

Finanzas en alza y economía real estancada

El economista puso el foco en la contracara de este esquema: el freno de la actividad económica. “Si mirás el EMAE, durante todo el 2025 estuvo chato completamente”, señaló, y precisó que “noviembre contra noviembre muestra una baja del 0,3%”.

Cachanosky advirtió que el único sector con crecimiento sostenido es el financiero: “Lo único que crece es el sistema financiero, lo que muestra que la economía está más concentrada en el trading que en la actividad productiva”. En contraste, indicó que la industria, el comercio y los servicios presentan estancamiento o retrocesos.

Sobre la licitación de deuda en pesos, remarcó que implicará mayor presión sobre las tasas: “Es una absorción importante de pesos, y eso te va a pegar en el nivel de actividad económica”.

Empleo, consumo y el costo social del ajuste

El impacto también se traslada al mercado laboral. “Desde noviembre de 2023 hasta ahora se perdieron 194.000 puestos formales”, afirmó, mientras crecen el empleo informal y el cuentapropismo. Según explicó, la clase media es una de las más afectadas: “Debe haber perdido entre 30 y 40 puntos de ingresos reales”.

El consumo tampoco logra recuperarse. “Es difícil reactivar por el lado del consumo”, sostuvo, y alertó sobre el aumento del endeudamiento: “Se dispararon las tarjetas de crédito y los préstamos personales, lo que muestra una sociedad que se endeudó para sostener el consumo”.

En materia inflacionaria, anticipó que el índice seguirá por encima del 2%: “La inflación de enero va a estar arriba del 2%, y si los salarios corren por debajo, el consumo se va a resentir”.

Finalmente, sobre el contexto internacional, fue crítico del proteccionismo estadounidense: “Trump va en contra de los principios más básicos del liberalismo y del intercambio”, y advirtió que una guerra comercial global no beneficiaría a la Argentina.

