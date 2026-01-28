Marcelo Elizondo: “Las inversiones requieren previamente reputación y garantías institucionales”

La llegada de dos comitivas estadounidenses a la Argentina —una en Ushuaia y otra en Neuquén— generó interrogantes en el ámbito político y diplomático. Sin embargo, para Marcelo Elizondo, especialista en relaciones económicas internacionales, el hecho no resulta llamativo ni sospechoso, sino parte de una dinámica habitual en países con vínculos estratégicos.

“Hubo dos comitivas diferentes, pasaron una por Ushuaia y otra por Neuquén. No son inversores, son legisladores”, aclaró Elizondo, al descartar que se trate de misiones empresariales. Según explicó, el objetivo principal es el relevamiento institucional y político previo a cualquier proceso de inversión.

“Las inversiones requieren previamente reputación y hay que conceder garantías que son jurídicas, políticas e institucionales”, subrayó en Canal E, al explicar por qué este tipo de visitas forman parte de un proceso más amplio.

Argentina y Estados Unidos: una relación en expansión

Elizondo destacó que existe un interés creciente de Estados Unidos por comprender el escenario económico argentino, en el marco de una relación bilateral cada vez más estrecha. “Hay un interés en los Estados Unidos, en función de la relación muy estrecha en materia geopolítica entre Argentina y Estados Unidos, de ir conociendo más en detalle el escenario económico argentino”, afirmó.

En ese contexto, recordó que Argentina mantiene múltiples negociaciones abiertas con Washington, entre ellas un swap financiero por 20.000 millones de dólares y conversaciones preliminares para un acuerdo comercial. “No nos olvidemos que la Argentina tiene en marcha una serie de acuerdos con los Estados Unidos”, remarcó.

Además, señaló que el intercambio no se limita a lo económico. “Buscan más información en distintos rubros, no solamente vinculados a la inversión, sino también en temas educativos, laborales y de infraestructura”, explicó, respaldando la postura de la Cancillería argentina.

Tensiones globales y preocupación por Irán

Consultado sobre las recientes amenazas de Donald Trump hacia Irán, Elizondo expresó una profunda inquietud. “Se ve el escenario con mucha preocupación”, sostuvo, al describir un contexto atravesado por conflictos internos y externos.

El analista recordó que Irán enfrenta protestas masivas con miles de muertos, además de tensiones con Estados Unidos e Israel. “No solamente hay un problema en la relación de Irán con el mundo, sino también problemas en la sostenibilidad del propio régimen”, advirtió.

Finalmente, alertó que las amenazas no son solo retóricas. “No son solo palabras, hay utilización de buques y una presión concreta”, concluyó, describiendo un escenario internacional cada vez más volátil.

