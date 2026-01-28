Jorge Borgnoni: “Trump propone un nuevo orden económico internacional”

La decisión de Donald Trump de enviar una flota militar a las costas iraníes y exigir un acuerdo nuclear inmediato volvió a encender las alarmas en la comunidad internacional. Para el analista internacional, Jorge Borgognoni, el conflicto debe leerse en una clave más amplia que excede lo militar. “Trump ha venido con una propuesta muy concreta sobre cómo establecer un nuevo orden económico internacional”, explicó, subrayando que ya no se trata solo de política exterior, sino de control de recursos estratégicos.

El analista remarcó que esta nueva lógica prioriza de forma explícita los intereses estadounidenses por encima del resto de las potencias. “Tiene que ver con la distribución, la administración y la garantía de los recursos para Estados Unidos, por encima de cualquier otra nación”, afirmó, señalando que esta postura implica una atenuación deliberada del peso de China y Rusia en el escenario global.

Irán, Medio Oriente y el fin del diálogo

Borgognoni sostuvo que el caso iraní no es aislado y se conecta con antecedentes recientes en la región. “Irán no es un caso menor, esto ya comenzó con Israel y ahora el mensaje es mucho más directo”, advirtió. Según su análisis, Trump dejó atrás las advertencias diplomáticas para dar paso a una lógica de ultimátum. “Ahora ya no le advierte más: le dice concretamente que el tiempo se acabó”.

Desde Teherán, la respuesta es de preparación para un escenario bélico. “Desde Irán se preparan para la guerra, para el escenario más hostil que pueden llegar a enfrentar”, explicó Borgognoni, aunque aclaró que la viabilidad de una respuesta efectiva dependerá del respaldo de sus socios estratégicos. “Para eso deberían estar Rusia y China detrás, amparando esta discusión”.

Escalada global y consecuencias humanitarias

El analista alertó que el conflicto puede escalar rápidamente por el rol clave de Irán en el suministro energético mundial. “Irán no es solo armas nucleares: administra reservas de gas y recursos naturales que abastecen a China, Europa y Estados Unidos”, señaló. En ese marco, el foco estará puesto en cuánto decidan involucrarse Moscú y Pekín en las próximas horas.

Para Borgognoni, la decisión de Trump ya está tomada. “A Trump hoy le sirve tener esta economía de guerra planteada”, afirmó, y agregó que el mensaje fue inequívoco: “El diálogo se acabó: la paz se logra o por la razón o por la fuerza”.

Finalmente, advirtió que una intervención militar tendría efectos devastadores. “Esto va a traer muchísimas complicaciones humanitarias y va a repercutir en todas las economías”, concluyó, destacando el impacto migratorio y la inestabilidad regional que históricamente genera Medio Oriente.

