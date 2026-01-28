Eugenia Muzio: “Vencen 9,6 billones, un número bastante alto”

Este martes el Gobierno enfrenta una licitación considerada clave para el mercado financiero local. Se trata del vencimiento de 9,6 billones de pesos, una cifra elevada que vuelve a poner el foco en la estrategia oficial para sostener la deuda en moneda local. Según explicó Eugenia Muzio, el contexto actual presenta diferencias relevantes respecto de las últimas colocaciones.

“Tenemos una licitación hoy en pesos, estamos hablando de esta deuda en moneda nacional. 9,6 billones vencen, un número bastante alto”, señaló la especialista, y remarcó que el resultado funcionará como una señal clara sobre la capacidad de financiamiento del Gobierno.

Muzio recordó que en la licitación anterior el Ejecutivo convalidó tasas muy elevadas para absorber pesos del mercado. “El gobierno intentó continuar esta política monetaria de poner tasas altas para que no quede ni un peso dando vueltas”, explicó, aunque advirtió que ahora el escenario es distinto.

Emisión, tasas altas y señales al mercado

Uno de los factores que modificó el panorama fue la reciente intervención del Banco Central en el mercado cambiario. “El Banco Central estuvo haciendo compras por más de mil millones de dólares para las reservas”, indicó Muzio, y precisó que para lograrlo “emitió poco más de 1,73 billones de pesos”.

Ese movimiento abre interrogantes sobre la política de tasas. “Hay que ver hoy cuál es la decisión que toma el Gobierno, teniendo en cuenta la volatilidad de las tasas”, sostuvo, y agregó que si bien siguen siendo altas, afectan de manera directa a la economía real.

“Siempre que la variable sea la economía real, los más perjudicados son los créditos productivos”, alertó, señalando que las pymes y medianas empresas enfrentan restricciones crecientes para acceder al financiamiento.

En cuanto a los instrumentos ofrecidos, aclaró que no hay grandes sorpresas. “Hay instrumentos atados a la inflación, dólar link o tasa fija, pero no hay tanta tasa fija de mediano o largo plazo”, explicó, y resumió: “Es una licitación importante, clave en lo que viene del año”.

Riesgo país y respaldo político

Consultada por la baja del riesgo país, Muzio aclaró que está más vinculada a la deuda en dólares que a las licitaciones en pesos. “Tiene que ver con los bonos en dólares, no tanto con estas licitaciones”, dijo, aunque reconoció que el mercado viene acompañando al Gobierno.

“Cada testeo el Gobierno lo estuvo pasando con éxito”, afirmó, y agregó que la deuda en pesos se mantiene ordenada, en parte gracias a canjes recientes y a la convalidación de tasas elevadas.

Sin embargo, advirtió que el respaldo político será clave en los próximos meses. “Lo político va a tener un gran lugar en todo esto”, sostuvo, al explicar que los inversores observan con atención el nivel de consenso del oficialismo en el Congreso. “Eso va a repercutir de alguna manera en el riesgo país”, concluyó.