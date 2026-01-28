Néstor Kreimer: “El oro es un refugio transitorio de valor”

La suba del oro en los mercados internacionales no responde a un episodio puntual de pánico financiero, sino a una estrategia de resguardo de valor frente a un mundo cada vez más incierto. Así lo explicó el economista Néstor Kreimer, quien sostuvo que “el mundo estaba bastante loquito, pero en los últimos seis o siete meses se puso más loco aún y la gente se refugia en lo tradicional”. Sin embargo, aclaró que esta vez el movimiento tiene un componente estructural más profundo.

Según Kreimer, el metal precioso estaba subponderado en muchas carteras institucionales y la irrupción de los ETF de oro aceleró el proceso. “Aparecieron compras institucionales muy fuertes: hay unas 4.000 toneladas de oro detrás de los ETF”, señaló, explicando que incluso un pequeño ajuste porcentual en grandes fondos estadounidenses tiene un impacto significativo en el precio.

Geopolítica, dólar y desconfianza en las monedas fiat

La volatilidad global, marcada por tensiones geopolíticas, decisiones comerciales de Estados Unidos y conflictos internacionales, refuerza la búsqueda de activos confiables. Para Kreimer, “no hay un factor determinante, sino una conjunción geopolítica y estratégica” que empuja al oro como refugio.

Aunque Donald Trump insista en la fortaleza del dólar, el economista advierte un cambio de clima a nivel internacional. “La gente cada vez confía menos en la moneda fiat y empieza a hablarse de un enorme colapso del sistema financiero tradicional”, afirmó, aclarando que no se trata de una visión apocalíptica, sino de una transición lógica.

Oro, cripto y el fin de un sistema conocido

En ese contexto, Kreimer vinculó el auge del oro con el desarrollo del mundo cripto y la tokenización de activos reales. “Estamos volviendo a las cosas y no a los papeles pintados”, explicó, al destacar que los activos respaldados por bienes concretos recuperan protagonismo frente a la pérdida de credibilidad de las monedas emitidas por los gobiernos.

El oro, sin embargo, no es una solución permanente. “El oro no genera flujo ni refleja la economía real: es un refugio transitorio de valor”, señaló, comparándolo con una “balsa” para atravesar un río turbulento. Desde su mirada, el mundo atraviesa “el ocaso de un sistema monetario que supimos conocer”, en el que las reglas tradicionales de análisis ya no alcanzan para entender el nuevo escenario global.

