Javier Milei volvió a la carga contra Paolo Rocca: lo acusó conspirar para que caiga su Gobierno

Javier Milei volvió a desafiar este miércoles al titular de Techint, Paolo Rocca, en medio de las tensiones por la pérdida de una licitación. Tras haberlo denominado “Don Chatarrín”, el presidente acusó al empresario de haber conspirado para que “termine” su Gobierno después de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La provocación del presidente al magnate fue realizada a través de X (antes Twitter), donde compartió una publicación del usuario oficialista @ziberiaI que sostiene: “Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste”. No satisfecho con eso, Milei reafirmó el tuit asegurando que es un “dato”.

La empresa que lidera Rocca analiza si iniciar acciones legales por dumping luego de perder una licitación con la compañía india Welspun para la fabricación de caños para el gasoducto Vaca Muerta-Río Negro, dado que considera que los precios ofertados por la ganadora fueron desleales.

A pesar de los argumentos que expuso Techint para que se revise la adjudicación del contrato, que contemplan la generación de puestos de trabajo en el país a través de sus empresas locales, como la planta SIAT en Valentín Alsina, y la denuncia pública contra Welspun por competencia desleal, el Gobierno no quiso dar marcha atrás. La metalúrgica multinacional argentina señala que la empresa india utiliza chapas chinas y oferta sus productos a un precio menor que el de los costos, con lo que apuntaría a hacerse del mercado con una práctica considerada dañina al libre mercado.

Es en ese marco que este martes Milei descalificó a Rocca denominándolo: “Don Chatarrín de los tubitos caros”. Además, en el cierre de La Derecha Fest, sin mencionarlo, el jefe de Estado expresó: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”.

Más allá de la referencia de las elecciones desdobladas del año pasado —cuando en septiembre el oficialismo perdió por 14 puntos en los cargos locales y, en octubre, se impuso frente al peronismo por los cargos nacionales—, Rocca en varias oportunidades cuestionó públicamente la gestión de Milei y Luis Caputo, con apertura indiscriminada de importaciones, especialmente por el temor a la competencia china.

"El año pasado dije que había que nivelar la cancha. Hoy, como demostró Trump, hay que contrarrestar fuertemente a China", señaló el empresario en diciembre de 2025 en el seminario ProPymes del que participaban miembros del Gobierno.

Techint ya perdió una licitación contra una compañía china

La pérdida de la licitación ante Welspun no es el primer trago amargo para Rocca en la era Milei. "El antecedente inmediato que encendió las alarmas en el holding fue la licitación de los dos tramos off shore y uno on shore —27 kilómetros en total— que conectan el Golfo San Matías con los barcos de licuefacción", explicó la periodista Eugenia Muzio en PERFIL.

En esa ocasión, el contrato quedó en manos de una fabricante china y dejó afuera a Socotherm Americas, la pyme de Escobar que forma parte de la cadena de valor de Tenaris, de Grupo Techint.

