Mientras los incendios devoran los bosques patagónicos, especialmente en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, el presidente Javier Milei desplegó su agenda el lunes y martes en la ciudad de Mar del Plata. No hubo mención al drama que atraviesa el sur del país mientras compartía un espectáculo teatral junto a Fátima Florez.

En Casa Rosada sostuvieron ante PERFIL que aún no “está previsto que viaje el Presidente”, aunque tampoco está descartado. La presencia del mandatario en Mar del Plata causó revuelo y quejas en redes sociales ante la emergencia que atraviesa Chubut. Semanas atrás, Milei había compartido un mensaje de apoyo a los brigadistas en sus redes.

Sin embargo, los números del Presupuesto 2026 muestran una marcada disparidad en el reparto de recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales, incluso aquellos intencionales, como podría ser el caso de muchos focos de incendio en el sur.

El dato más alarmante es la situación del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), que cuenta con un presupuesto para 2026 de $20.131 millones. Esto implica una caída de más del 70% en recursos reales, considerando que en 2025 los fondos rondaron los $70.000 millones.

Durante el año pasado, pese a ser uno de los periodos con mayor cantidad de incendios, la ejecución en el rubro rondó apenas el 25% del total presupuestado. Esto evidenció la falta de recursos para un área clave y la desatención del problema ambiental por parte del Gobierno Nacional.

Fue en marzo de 2025 cuando se creó la Agencia Federal de Emergencias (AFE), bajo la órbita de la cartera que conducía Patricia Bullrich. En 2026, la AFE cuenta con recursos por poco más de $150.000 millones; si bien su incremento presupuestario rondaría el 30%, la cifra queda relativizada ante las necesidades del sector.

La provincia de Chubut fue visitada por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien conversó con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y prometió asistencia. La primera cuota acordada por $4.000 millones ya impactó en las cuentas provinciales, aunque todavía resta un segundo tramo de fondos nacionales.

Por otro lado, el Servicio de Bomberos de la Policía Federal (PFA) tuvo un incremento presupuestario del 17%, una cifra exigua frente a la inflación de 2025, que se ubicó en el 31%.

Desde el Ministerio de Seguridad señalan que la AFE tiene a disposición aviones hidrantes, helicópteros y equipamiento forestal. Pese a este despliegue, otro dato resulta alarmante: en el ítem “Acciones ante Desastres y Emergencias de origen Socio-Natural”, el Ministerio solo destinó $814 millones a Chubut durante el año pasado. Esto equivale a menos del 1% de los recursos totales ($37.000 millones) asignados para dichos eventos en todo el país.

PV/fl