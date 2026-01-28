El fuego en Chubut arrasó más de 45 mil hectáreas desde que comenzó el pasado 9 de diciembre. A casi dos meses del primer foco y por la presión de los gobernadores y la comunidad de las zonas afectadas, la mesa política del Gobierno definirá este jueves si incorpora en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero un proyecto para que se declare la Emergencia Ígnea Nacional.

El pedido de la declaración de emergencia no es sólo de Chubut. Si bien la provincia actualmente atraviesa una situación desesperante, según sus mandatarios desde septiembre en La Pampa se quemaron 168.000 hectáreas, en Neuquén 6.000, en Río Negro 10.000 y en Santa Cruz 700. Es por eso que los gobernadores de esas jurisdicciones y el de Córdoba elevaron el pedido al Ejecutivo de que se incorpore el proyecto al temario, que actualmente incluye la modificación a la Ley de Glaciares, la reforma laboral y la penal juvenil.

De la reunión del Gobierno que comenzará al mediodía participará la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que este martes anticipó que la emergencia se podría incorporar a las sesiones extraordinarias. “Seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el temario”, aseguró, aunque aún no se publicó en el Boletín Oficial.

La Emergencia Ígnea determina la reasignación de fondos para las provincias afectadas por la catástrofe ambiental. La medida intenta compensar el recorte de recursos para atender emergencias y desastres naturales que fue plasmado en el Presupuesto 2026. Ese presupuesto le asignó al Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) $20.131 millones, es decir, un 70% menos respecto a los $70.000 millones asignados en 2025. La ley de leyes fue propuesta por el Gobierno y aprobada con el aval de varios de los gobernadores que ahora reclaman un incremento, ante la devastación de los territorios consumidos por el fuego.

En ese sentido, uno de los gobernadores que pidió por la emergencia fue el cordobés Martín Llaryora, quien consideró que “la situación que atraviesa un importante sector de la región exige respuestas rápidas, coordinadas y con recursos excepcionales, ante un escenario climático extremo que se agrava año tras año”.

“Desde Córdoba proponemos avanzar en un esquema federal de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las provincias, que permita anticipar y mitigar estas tragedias ambientales. Una estrategia que incluya planificación integrada, protocolos unificados de actuación, asignación eficiente de recursos, fortalecimiento de brigadas, tecnología aplicada al combate del fuego y mecanismos ágiles de asistencia”, describió.

El gobernador cordobés además advirtió que “el fuego no reconoce fronteras ni diferencias políticas” y en ese sentido remarcó que “solo con articulación federal, cooperación real y acción simultánea podremos enfrentar una emergencia de esta escala y proteger la vida, los ecosistemas, la producción y las comunidades de todo el país”.

El lunes último, la mesa política, integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Luis Caputo, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, había definido que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estuviera centrado en la reforma laboral, las modificaciones de la Ley Penal Juvenil, la modificación a la Ley de Glaciares y el tratado del Mercosur con la Unión Europea. Ahora debería sumarse la Emergencia para atender las pérdidas por los incendios.

