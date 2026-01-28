La Patagonia arde, pero Milei canta: críticas y llamados a la Emergencia Ígnea ante la tragedia ambiental

El presidente Javier Milei se enfrentó a duras críticas en las últimas horas tras su participación en la Derecha Fest, un evento celebrado en Mar del Plata que reúne a figuras y agrupaciones políticas de la derecha argentina. Este festival se caracteriza por su fuerte enfoque en la promoción de ideas vinculadas al liberalismo, el conservadurismo y otras corrientes de la derecha.

Sin embargo, su participación en medio de los devastadores incendios forestales que azotan la Patagonia generó un rechazo generalizado. Mientras el fuego sigue arrasando miles de hectáreas en el sur del país, varios opositores y gobernadores patagónicos acusaron al mandatario de frivolizar la tragedia, luego de que se le viera cantando junto a la humorista y su expareja, Fátima Flórez, en el escenario del Teatro Roxy.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, publicó un video en el que fusionaba imágenes de Milei en el escenario con los devastadores incendios. “Mientras la Patagonia se incendia, el Presidente se divierte cantando”, denunció. Además, instó a ampliar el temario de las sesiones extraordinarias de febrero para incluir el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea y Ambiental. Según el legislador, 230.000 hectáreas ya fueron consumidas por el fuego, un daño ambiental de enormes proporciones que afecta a la flora, fauna, suelos y ecosistemas de la región.

Juan Grabois, dirigente piquetero y líder de Unión por la Patria (UxP), también se sumó a las críticas. “La Patagonia arde, los brigadistas están exhaustos y faltan recursos. Hay una total indiferencia frente a esta tragedia y el Presidente, en vez de tomar medidas, está 'boludeando' en Mar del Plata”, señaló en sus redes sociales. La diputada Natalia Zaracho, de su mismo bloque, expresó la misma indignación: “La Patagonia se quema y el Presidente de joda”, escribió, haciendo referencia a la desconexión entre la gravedad de la crisis y la actitud del gobierno.

Gobernadores patagónicos piden una respuesta urgente

Mientras tanto, en un intento por sumar esfuerzos ante la emergencia, varios gobernadores patagónicos se unieron en un llamado urgente al Congreso Nacional. Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) pidieron que se trate de manera urgente la Ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias de febrero.

A través de sus publicaciones en redes, los mandatarios insistieron en la necesidad de coordinar esfuerzos entre provincias y el Gobierno nacional para mitigar la tragedia ambiental que está afectando a las comunidades de la región. “Proteger nuestros recursos naturales debe ser una política de Estado”, afirmó Ziliotto, subrayando que las acciones deben ir más allá de las disputas ideológicas.

Por su parte, Torres de Chubut hizo hincapié en la crisis climática extrema, con la sequía más severa desde 1965, y alertó sobre la urgencia de activar mecanismos de respuesta. “La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, publicó.

Tras cantar con Fátima Flórez, Milei apuntó otra vez contra Paolo Rocca y los "empresarios destructores de bienestar"

En este contexto, la imagen de Milei cantando y bailando en el escenario de Mar del Plata, en lugar de liderar una respuesta frente a la emergencia, generó un profundo malestar en diversos sectores de la política. "No es solo una metáfora, pueblos enteros están en riesgo, brigadistas agotados y sin recursos, y un Estado que mira para otro lado", expresó Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda.

LB

