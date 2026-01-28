En medio de su presentación en el evento Derecha Fest en Mar del Plata, el presidente Javier Milei aprovechó el momento de dar su discurso y, ante los festejos y cánticos de la multitud, le envió una chicana a la exmandataria Cristina Kirchner, a modo de burla por el cumplimiento de su condena a prisión domiciliaria.

Milei se encontraba hablando este martes sobre la oportunidad que representa la participación en el Foro Económico Mundial de Davos para continuar con la batalla cultural, hasta que algunos gritos de los presentes provocaron que el mandatario perdiera el hilo de su discurso.

"Es una arena que soy un poco inestable", lanzo entre risas, intentando retomar su discurso. No obstante, comenzaron los cánticos del público, que rápidamente pasaron de "Olé olé olé, Javo, Javo" a un intento fallido de "saquen al pingüino del cajón" y finalmente a "Cristina tobillera", al ritmo de la canción "It's a heartache" de Bonnie Tyler.

Desde el escenario, el mandatario libertario respondió positivamente y comenzó a arengar al público con sus manos, aunque poco después, durante la chicana a la expresidenta, se dio unos golpecitos en el tobillo, haciendo referencia a la tobillera que CFK utiliza desde hace algunos meses para monitorear el cumplimiento de su condena a prisión domiciliaria, recibida en junio de 2025, en su casa de San José 1.111.

Luego de la chicana hacia la exmandataria, el presidente continuó interactuando con el público desde el atril e inició un intento de cantar "Saquen al pingüino del cajón", aunque realizó una versión reducida de una sola estrofa y, ante el reclamo de la militancia, acotó: "Ya lo sé, no podemos editar toda la canción".

Tras cantar con Fátima Flórez, Milei apuntó otra vez contra Paolo Rocca y los "empresarios destructores de bienestar"

Tras su momento de interacción con la militancia, el libertario continuó con su discurso y poco después realizó una nueva referencia a Cristina Kirchner al momento en el que trajo a colación las palabras del presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien habló sobre "la necesidad de la intervención estatal para garantizar un orden económico más equitativo".

"Wilson llamaba a esto 'la nueva libertad'. Esa nueva libertad no era libertad, sino que era prisión estatal. Donde la única prisión debería ser para los chorros como la señora", lanzó Milei y agregó: "Y no sólo debería ser para ella, sino también para los socios que tienen en el sector privado que hacen negocios turbios".

La dura referencia del libertario hacia la expresidenta y los empresarios llegó en el medio de los cuestionamientos que surgieron en el marco de la polémica por la licitación en la que se le adjudicó a una empresa india la compra de caños para un gasoducto en Vaca Muerta antes que a Techint, que es industria nacional.

AS/ff