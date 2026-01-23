Axel Kicillof logró lo que parecía imposible en el universo peronista: arrebatarle el bastón de mando simbólico a Cristina Kirchner en la imagen pública. Eso es lo que indica una nueva encuesta, llevada a cabo por la consultora Trends. A pesar de la centralidad que mantuvo la ex presidenta tras su condena, el gobernador de Buenos Aires se consolidó como la referencia principal de la vereda de enfrente a la Casa Rosada. Según el estudio, Kicillof lideró el ranking de liderazgo opositor con un 33% de apoyo, dejando a su mentora política ocho puntos por debajo, con un 25%.

La lista de imágenes nacionales terminó con una curiosidad familiar: los Milei cerraron la tabla en extremos opuestos. El Presidente se ubicó en la cima como el dirigente con mejor valoración, mientras que su hermana y secretaria General, Karina Milei, quedó en el último escalón con el rechazo más alto del estudio. Javier Milei sumó un 50% de imagen positiva frente a un 47% de negativa, siendo uno de los dos únicos políticos que terminó con saldo a favor en el inicio de 2026.

Según las encuestas, Axel Kicillof superó en imagen positiva a Cristina Kirchner

El podio de los dirigentes mejor valorados lo completaron figuras del bastión oficialista y aliados cercanos. El vocero Manuel Adorni alcanzó el segundo lugar con un balance neto positivo (+45% y -43%), seguido muy de cerca por la senadora Patricia Bullrich, quien registró un 46% de apoyo pero un 50% de rechazo. Debajo aparecieron el ministro Luis "Toto" Caputo y Mauricio Macri, quien mostró una leve recuperación en su imagen personal al alcanzar 41 puntos de aprobación frente a 56 de negativa.

La interna oficialista también dejó huellas en los números de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien vio caer su popularidad tras los cruces con el entorno presidencial. La titular del Senado quedó relegada al séptimo puesto con un 39% de imagen positiva y un 57% de negativa, perdiendo el liderazgo que supo ostentar en meses anteriores. En esa misma franja se ubicó Diego Santilli, quien compartió el mismo nivel de apoyo que la vicepresidenta pero con un rechazo significativamente menor, lo que le permitió un mejor posicionamiento.

Manuel Adorni se mantiene con altos números de imagen política

En el fondo de la tabla de posiciones, la desaprobación castigó con dureza tanto a oficialistas como a opositores. Karina Milei cerró la lista con un impactante 65% de imagen negativa, superando incluso el rechazo que generó Cristina Kirchner (61%). En este escenario de descontento generalizado, el dato más revelador fue que, ante la pregunta sobre quién conduce a la oposición, un 24% de los encuestados respondió que "Nadie". Esta cifra superó a figuras instaladas como Juan Grabois, Sergio Massa o el propio Horacio Rodríguez Larreta.

Axel Kicillof avanza en su armado nacional para el 2027: “No alcanza solo con el peronismo”

El desplome de las figuras del pasado

El estudio de la consultora Trends se realizó sobre una muestra de 2.000 casos en todo el país, entrevistados entre el 5 y el 16 de enero de 2026. La investigación, a la que tuvo acceso Clarín, contó con un margen de error del 2,2% y se basó en encuestas sistemáticas que la firma realiza para clientes del sector privado y análisis de medios.

La encuesta reflejó un estancamiento profundo en los líderes que protagonizaron la escena política en la última década. Sergio Massa apenas cosechó un 2% en la categoría de liderazgo opositor, mientras que Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri quedaron empatados con un amargo 3%. Estos números dejaron a la vista la dificultad de las figuras de la oposición para salirse del esquema de polarización actual, donde la mayoría de los votantes que rechazan al Gobierno prefirieron concentrar sus expectativas en el gobernador bonaerense.

Si bien Axel Kicillof encabezó el ranking de líderes opositores, su imagen personal sigue siendo un terreno de fuerte controversia. Aunque alcanzó un 39% de aprobación, el gobernador registró la negativa más alta del top ten (58%), lo que explicó su ubicación en el octavo lugar del ranking general de imagen. Sin embargo, ese mismo porcentaje le permitió superar a Cristina Kirchner tanto en valoración positiva como en la percepción de conducción política, consolidándolo como el "mal menor" o la opción más viable para el electorado anti-libertario.

