Elecciones 2027: quién podría enfrentar a Milei en un balotaje según una encuesta

La consultora Trends publicó una encuesta en la que midió el estado de ánimo de los argentinos sobre el futuro del país, la percepción de los principales problemas, la gestión de gobierno de Javier Milei, la imagen de los principales dirigentes políticos, entre otros datos que ofrecen un panorama detallado del momento que atraviesa la Argentina.

El relevamiento permite observar una sociedad atravesada por emociones contrapuestas, con expectativas divididas respecto del rumbo económico y político, y con un mapa de liderazgos aún en disputa tanto en el oficialismo como en la oposición.

El estado de ánimo frente al futuro del país

Ante la consulta sobre cuál es el sentimiento predominante respecto del futuro de la Argentina, la esperanza aparece en primer lugar, con el 45% de las respuestas. En segundo término se ubica la tristeza, con un 16%, seguida por el enojo, que alcanza el 14%. Más atrás se posiciona la incertidumbre, mencionada por el 10% de los encuestados, lo que da cuenta de un clima social atravesado por expectativas positivas, aunque lejos de ser homogéneo.

Expectativas a dos años: optimismo dividido

Al proyectar la mirada hacia los próximos dos años, las opiniones se muestran fragmentadas. El 45% considera que la situación del país va a mejorar, mientras que un 38% cree que va a empeorar. En tanto, el 12% estima que el escenario se mantendrá sin cambios, lo que refleja una percepción de estabilidad relativa en un contexto de alta volatilidad.

Los principales problemas que preocupan a los argentinos

Al indagar sobre los problemas más relevantes del país, la economía aparece como la principal preocupación. Le siguen los salarios, la corrupción y el desempleo. En un segundo plano, pero igualmente presentes en la percepción social, se mencionan Javier Milei y el peronismo, lo que expone un entramado en el que las dificultades estructurales conviven con la evaluación del liderazgo político.

Evaluación de la gestión de Javier Milei

La gestión del presidente Javier Milei exhibe una valoración prácticamente partida en dos. El 50% la evalúa de manera positiva, frente a un 47% que la considera negativa.

En el desglose, un 28% califica al Gobierno como muy bueno y un 22% como bueno, mientras que el 37% lo define como muy malo y un 10% como malo.

Apoyo mayoritario a las reformas estructurales

En relación con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, como la laboral y la tributaria, una mayoría de los encuestados expresa una mirada favorable. El 55% considera que estos cambios serían positivos para el país, mientras que el 41% los evalúa de manera negativa.

Al desagregar por tipo de reforma, la reforma laboral obtiene un 51% de apoyo, frente a un 44% que la rechaza.

En el caso de la reforma tributaria, el respaldo es aún mayor: el 56% la considera positiva, mientras que el 37% manifiesta una visión negativa.

Imagen de los principales dirigentes políticos

En el ranking de imagen de los principales dirigentes, Javier Milei es el único que presenta un saldo positivo: 50% de imagen favorable contra un 47% de negativa. En segundo lugar se ubica la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con un 46% de imagen positiva y un 50% de negativa.

Más atrás aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una imagen positiva del 45% y una negativa del 43%, en un escenario de alta polarización.

En el extremo opuesto del ranking aparece una paradoja política: las dos figuras con peor imagen pertenecen a universos antagónicos del escenario nacional. Por un lado, Cristina Kirchner, referencia central del kirchnerismo, acumula un 36% de imagen positiva frente a un 61% de negativa. Por el otro, Karina Milei, la dirigente más cercana al Presidente y secretaria general de la Presidencia, cierra la tabla con apenas un 30% de valoración favorable y un 65% de rechazo, lo que expone niveles de desgaste y desconfianza en los dos polos más opuestos del sistema político.

El liderazgo de la oposición, aún sin definición clara

La identificación del principal líder opositor al Gobierno de Milei sigue mostrando un escenario abierto. Si bien el peronismo se consolida como la fuerza que concentra el rol opositor, las figuras que encabezan esa referencia son el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 33%, y Cristina Kirchner, que pese a su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras la condena en la causa Vialidad, alcanza el 25%.

Un dato relevante es el avance de la indefinición: la opción “nadie” aparece en tercer lugar, con un 24%, lo que refleja la falta de un liderazgo opositor claramente consolidado.

Intención de voto y posible balotaje

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, La Libertad Avanza se posiciona como la fuerza con mayor intención de voto, con el 43%. El peronismo, sumando las referencias de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, alcanza el 32%.

En un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, el actual Presidente obtendría el 49% de los votos, frente al 35% del gobernador bonaerense, según el escenario planteado por la encuesta.

La economía cotidiana y el consumo

En el plano económico personal, el 40% de los encuestados afirma no llegar a fin de mes, mientras que un 32% señala que logra hacerlo con dificultad, pero sin endeudarse. En contraste, el 28% indica que llega a fin de mes sin problemas.

Al comparar el consumo mensual de productos y servicios con el año pasado, el 59% sostiene que disminuyó, frente a un 41% que afirma que aumentó.

En cuanto a la percepción de precios, el 77% considera que los productos y servicios están más caros que en meses anteriores, mientras que el 23% opina que están más baratos.

Cómo se realizó la encuesta

El estudio fue llevado adelante por la consultora TRENDS entre el 5 y el 16 de enero, sobre una muestra de 2.000 casos a nivel nacional. El relevamiento cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,2%, lo que permite trazar una fotografía representativa de las percepciones sociales y políticas del país en el inicio del año.

NG cp