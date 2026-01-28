Javier Milei encabeza el acto por el Día del Holocausto junto a referentes de la comunidad judía

El presidente Javier Milei participará este miércoles 28 de enero del acto en conmemoración del Día Internacional del Holocausto, que se realizará a las 17 en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ubicado en Montevideo 919, en el barrio porteño de Recoleta.

El mandatario arribó a la Ciudad durante la madrugada, tras una breve estadía en Mar del Plata, donde desplegó una agenda que combinó recorridas, actividades públicas y participaciones en eventos culturales y políticos.

Museo del Holocausto de Buenos Aires, ubicado en Montevideo 919, Recoleta

En el acto, Milei compartirá escenario con las principales autoridades de la comunidad judía argentina, entre ellas el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol. También se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros integrantes del Gabinete nacional.

Durante su última participación en esta conmemoración, el Presidente remarcó la dimensión simbólica de la fecha y vinculó el recuerdo del Holocausto con el contexto internacional actual, marcado por el conflicto en Medio Oriente y la liberación de rehenes secuestrados por Hamas en Gaza. En ese marco, advirtió sobre la vigencia del antisemitismo y llamó a no relativizar los discursos de odio.

Macelo Mindlin, Presidente del Museo del Holocausto.

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas y se recuerda cada 27 de enero, en coincidencia con la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, uno de los símbolos más extremos del genocidio perpetrado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

