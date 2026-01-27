martes 27 de enero de 2026
POLITICA
Javier Milei se sumó a la cruzada oficial contra Techint: tildó a Paolo Rocca de "Don Chatarrín de los tubitos caros"

El jefe de Estado se subió a la polémica que abrió Federico Sturzenegger por una licitación que la empresa argentina perdió a manos de una competidora india. "Desenmascarando operadores", acusó.

El presidente Javier Milei en Davos 21012026
El presidente Javier Milei en Davos | AFP

Techint quedó fuera del negocio del gasoducto Vaca Muerta-Río Negro tras perder por precio contra la india Welspun y, ante la negativa del consorcio Southern Energy (SESA) de aceptar sus contraofertas fuera de término, prepara el terreno para una denuncia por dumping.

A raíz de esta situación, el presidente Javier Milei escribió en redes sociales criticano el accionar de la empresa: “DESENMASCARANDO OPERADORES. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS... VLLC!”.

Noticia en desarrollo...

