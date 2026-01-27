Techint quedó fuera del negocio del gasoducto Vaca Muerta-Río Negro tras perder por precio contra la india Welspun y, ante la negativa del consorcio Southern Energy (SESA) de aceptar sus contraofertas fuera de término, prepara el terreno para una denuncia por dumping.

A raíz de esta situación, el presidente Javier Milei escribió en redes sociales criticano el accionar de la empresa: “DESENMASCARANDO OPERADORES. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS... VLLC!”.

Noticia en desarrollo...