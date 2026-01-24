“Argentina week”: Milei volverá a viajar en marzo a EE.UU. a un road show en busca de inversiones

En marzo habrá nuevo viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, el 15° de su gestión, en esta ocasión para el "Argentina Week", un evento de difusión empresarial proyectado por el Gobierno en busca de inversiones.

La cita será entre el 9 y 12 de marzo, en Manhattan, el embajador Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos, en un posteo en sus redes sociales, señaló que el Argentina Week será “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El respaldo del Presidente y su presencia en la apertura del evento resultaron determinantes para atraer a líderes empresariales globales, referentes del sector privado argentino y altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos”, agregó Oxenford.

El 'Washington Post' aplaudió a Milei: "Su defensa del libre mercado trajo a Davos de vuelta a la tierra"

El evento apuntará a presentar ante inversores globales las principales oportunidades de inversión que hoy ofrece el país. En ese marco, se buscará reforzar la idea de que la Argentina atraviesa "una nueva etapa y ya es un país invertible".

“Se va a seguir profundizando ese proceso”, afirmó Oxenford, al tiempo que destacó que quienes ingresen en esta fase inicial “podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”.

El embajador remarcó que el interés generado confirma que la iniciativa llega en un momento oportuno. “No hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas, y esta llega cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico”. En ese sentido, valoró también la “extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes, sin precedentes históricos”, refiriéndose a Donald Trump y Javier Milei, quienes además comparten ideología y un férreo interés por promulgar las ideas del liberalismo.

La agenda del “Argentina Week”

La agenda del 9 al 12 de marzo incluirá exposiciones de referentes de sectores estratégicos como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear. “Cada industria expondrá en primera persona por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global”, adelanto en su posteo.

Las principales frases de Javier Milei en Davos: “Realizamos 13.500 reformas estructurales, esto es Make Argentina Great Again”

Además participarán personalidades de renombre internacional con el objetivo de analizar el impacto de los cambios geopolíticos sobre las cadenas de valor y el reposicionamiento del hemisferio occidental, con efectos directos sobre la economía argentina.

El embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, adelantó este sabado que estará en el evento organizado por el gobierno argentino en Manhattan:

Las actividades se desarrollarán durante jornadas completas en el nuevo edificio de JP Morgan, en la sede de Bank of America y en el Consulado Argentino en Nueva York. El formato combinará paneles estratégicos, side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, con el objetivo de generar vínculos concretos y oportunidades de negocio.

Funcionarios clave del gobierno también formaran parte de la delegación argentina. Está prevista la intervención del canciller Pablo Quirno, del ministro de Economía Luis Caputo, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, quienes expondrán los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria de la administración Milei.

El “Argentina Week” contará con JP Morgan, Bank of America y Kazeck como coorganizadores, y con Citi, la US Chamber of Commerce, AmCham y AS/COA como socios estrategicos. “El acompañamiento de estos socios estratégicos garantiza el más alto estándar de calidad, convocatoria y contenido”, concluyó Alec Oxenford, y destacó que el evento busca consolidarse como una referencia en la promoción global de inversiones en la Argentina.

RG/HB