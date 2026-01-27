El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una jornada destinada a rendir tributo a quienes sufrieron la barbarie nazi y a promover la educación contra el odio y la intolerancia. La fecha fue establecida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 60/7, adoptada el 1 de noviembre de 2005, con el objetivo de universalizar la memoria del genocidio y su enseñanza como herramienta contra la repetición de atrocidades similares.

Su elección no es azarosa: coincide con el aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz‑Birkenau por parte del Ejército Rojo en 1945, un complejo que se transformó en símbolo del exterminio sistemático implementado por el Tercer Reich. En esos campos, millones de judíos fueron asesinados junto a miembros de otras comunidades perseguidas, entre ellas gitanos, personas con discapacidad, prisioneros políticos, homosexuales y otros grupos considerados “indeseables” por la ideología nazi.

Aunque pasaron seis décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la formalización de la efeméride, la ONU buscó con esta decisión que la memoria del Holocausto fuese una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, independientemente de su ubicación geográfica o relación directa con los hechos históricos. Antes de 2005, diversos países ya contaban con sus propios días de recuerdo nacional, como el Reino Unido o Alemania, pero la resolución unificó un momento de reflexión global.

Con el paso del tiempo, esta conmemoración ha trascendido el simple acto de recordar. Organizaciones como la UNESCO promueven programas educativos que analizan las causas y consecuencias del antisemitismo, el racismo y las ideologías de odio, considerando que el conocimiento riguroso de la historia es la defensa más sólida contra el negacionismo y la distorsión de los hechos. Hoy se reconoce que las víctimas incluyen a los seis millones de judíos asesinados y a cientos de miles de gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, personas con discapacidad y disidentes políticos.

Un legado frente a los desafíos del siglo XXI

Las conmemoraciones anuales suelen seguir un protocolo solemne en organismos internacionales y memoriales históricos. En la sede de la ONU en Nueva York, se realizan ceremonias que incluyen el encendido de velas, discursos oficiales y testimonios de supervivientes o de sus descendientes. Estos actos, que también se replican en ciudades de todo el mundo, incorporan lecturas de nombres de víctimas y exposiciones documentales que buscan “humanizar” las cifras y devolver identidad y dignidad a cada persona que fue despojada de su vida.

En los últimos años, el aniversario ha enfrentado el desafío de la desaparición física de los últimos testigos directos del Holocausto. Por eso muchos actos recientes, incluida la conmemoración de 2026, han adoptado el lema de “tender puentes entre generaciones”, integrando tecnología como archivos digitales, realidad virtual y testimonios grabados para que las nuevas generaciones puedan interactuar con la historia de forma inmersiva. Este enfoque busca evitar que el Holocausto se convierta en un concepto abstracto o en un pasaje estático en los libros de historia.

A nivel global, el 27 de enero también funciona como un momento de examen para los gobiernos sobre sus políticas de derechos humanos y educación cívica. La ONU insta a los Estados a desarrollar programas que fortalezcan la resiliencia ciudadana frente a ideologías de odio contemporáneas, incluyendo la incitación a la violencia en entornos digitales y la protección de sitios históricos que sirvieron como campos de tránsito o exterminio. La preservación física de estos lugares es considerada vital en un contexto donde crece la desinformación y el negacionismo.