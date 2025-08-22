El CFJ, la AAJRA y el Museo del Holocausto sellaron acuerdos de cooperación

El Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CFJ), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) y la Fundación Memoria del Holocausto suscribieron este jueves dos convenios marco de cooperación destinados a impulsar actividades conjuntas de capacitación, formación e intercambio académico.

La firma se llevó a cabo en la sede del Museo del Holocausto de Buenos Aires y contó con la participación de la Dra. Marcela De Langhe, presidenta del Consejo Académico del CFJ y jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dr. Hernán Emilio Najenson, presidente de la AAJRA y Fabiana Mindlin, directora ejecutiva del Museo del Holocausto.

Además de los firmantes, también estuvieron presentes Hernán Kleiman, codirector de la Comisión de Asuntos Judiciales de AAJRA, Victoria Cherniak, vicepresidenta AAJRA, Agustín Ulanovsky, secretario de AAJRA, Jonathan Karszenbaum, director ejecutivo del Museo y Laura Kvitko integrante de la comisión directiva de AAJRA.

Los acuerdos establecen un marco de colaboración institucional orientado a la realización de actividades conjuntas y refuerzan el compromiso de las instituciones firmantes con la promoción de una justicia diversa e inclusiva, respetuosa de la libertad de culto y con perspectiva intercultural.

Estas iniciativas buscan consolidar un espacio de trabajo colaborativo entre instituciones comprometidas con la formación continua de los operadores judiciales, el respeto a la diversidad y la defensa de los valores democráticos. Con esta alianza, las tres instituciones ratifican su voluntad de trabajar de manera conjunta en la construcción de un sistema judicial comprometido con los valores democráticos.