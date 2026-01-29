Bullrich relativizó la gravedad del caso Pablo Grillo: “Las acciones correctas pueden tener consecuencias”

La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Patricia Bullrich rompió el silencio sobre lo ocurrido con el fotógrafo Pablo Grillo, quien se recupera lentamente de una brutal represión. En sus declaraciones defendió el accionar policial y encuadró el episodio en un contexto de “extrema violencia”, argumentando que se enfrentaron a grupos organizados que buscaban desestabilizar el orden publico.

Según Bullrich, el Gobierno contaba con información previa sobre la peligrosidad de la movilización realizada el miércoles 12 de marzo de 2025, en defensa de los jubilados. "Sabíamos que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol con armas; secuestramos un montón de armamento en las estaciones de trenes", detalló la exministra en un programa de streaming.

Al respecto, en marzo del año pasado, la exministra había declarado: "El que va con una bomba molotov y a romper todo, esa persona tiene un objetivo que es la desestabilización", a pesar de que no hallaron ninguna bomba molotov. En cambio, informó que se secuestraron "armas tumberas, armas blancas y clavos miguelito" entre los supuestos "barrabravas".

Respecto a la respuesta estatal, Bullrich este miércoles fue categórica: "Las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes. Si se quedan quietas, ¿quién protege a la gente?". Bajo esta premisa, sostuvo que "impedir la toma del Palacio Legislativo" fue una "acción correcta".

Al referirse a la lesión del trabajador de prensa (que continúa en recuperación, con graves secuelas tras recibir en la cabeza el impacto de un proyectil de gas), la exministra atribuyó el hecho represivo a un accidente derivado de la propia "dinámica del enfrentamiento". Explicó que un proyectil de gas lacrimógeno impactó contra un cartel roto y terminó golpeando al fotógrafo: "No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia".

La funcionaria planteó una reflexión ética sobre el operativo: "No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta", en una reversión de la posición que afirma que "el fin justifica los medios". En tanto, pese a la gravedad inicial, celebró que Pablo Grillo "está mucho mejor y se mejoró", aunque reconoció el hecho como una consecuencia directa de la represión que ordenó.

Bullrich cerró la conversación reforzando la idea de que, bajo escenarios de conflicto, el Estado debe priorizar el restablecimiento del orden, incluso si ello conlleva riesgo colaterales, como una herida que podría haber derivado en la muerte de un reportero.

Mientras tanto, sectores de prensa y organismos de derechos humanos continúan cuestionando la proporcionalidad del uso de gases y balas de goma contra civiles y trabajadores de medios de comunicación en manifestaciones pacíficas.

