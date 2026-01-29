Milei denunció una "malvada comunión" del antisemitismo con "la extrema izquierda global"

El presidente Javier Milei habló en el acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se realizó en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires y apuntó contra una supuesta “malvada comunión” del antisemitismo con “la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.

El mandatario remarcó que frente al “creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable. Basta con echarle un vistazo a la realidad actual. Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado”.

Milei también habló del Consejo de la Paz, asegurando que se trata de un “aporte fundamental” del presidente Donald Trump para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos”, y "contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.

Para el mandatario, “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado", por lo que reafirmó su alianza con Washington y definió: "Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos". Luego prometió: "Mientras yo sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.

El presidente compartió el acto con los referentes más importantes de la comunidad judía en Argentina: el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein.

El mandatario cerró La Derecha Fest en Mar del Plata este martes por la noche con un extenso discurso en el que aseguró que “las aguas del mundo empiezan a separar a los justos de pecadores y estos últimos empiezan a ser alcanzados por la consecuencia de sus actos. Se le está viniendo la noche a los zurdos, la gente dijo: 'basta de empobrecernos'. Y, en este contexto, la batalla cultural cumple un rol fundamental porque es donde distinguimos el bien del mal, es la batalla por las almas”, dramatizó.

Luego afirmó: “Nuestra labor es construir un mundo ético porque un mundo ético es un mundo libre, y un mundo libre es un mundo pacífico y próspero... Lo que buscan ellos es ponerse en el lugar de Dios para que la realidad coincida con sus fracasados modelos. Por eso siempre terminan en dictaduras salvajes como las que vimos en Venezuela o en Cuba, por no hablar del estalinismo”, ejemplificó.

“Hoy, el mundo está cambiando a gran velocidad y nos encontramos ante un nuevo cambio de paradigmas a la velocidad de la luz. Esto le permite a la ciudadanía autoeducarse y pone en jaque a los regímenes autoritarios y a sus cómplices, los medios de comunicación. Tomemos por ejemplo lo que está sucediendo en Irán, cuya principal respuesta fue cortar el Internet. O lo que sucedió en Argentina en 2023, donde logramos hacer entre todos la campaña política más efectiva”, rabió.

