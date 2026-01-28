El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este miércoles el despliegue de un importante contingente naval con destino a Irán y lanzó una advertencia directa sobre el agotamiento del margen para alcanzar un entendimiento nuclear. A través de una publicación en la red Truth Social, el jefe de la Casa Blanca sostuvo: "Una armada masiva se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario".

En el mismo mensaje, Trump insistió en la necesidad de una negociación inmediata y apeló a antecedentes recientes para reforzar su advertencia. "Ojalá Irán se siente pronto a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente crucial! Como ya le dije a Irán: ¡LLEGUEN A UN TRATO! No lo hicieron, y se produjo la "Operación Martillo de Medianoche", una destrucción masiva de Irán", escribió el mandatario.

Donald Trump amenaza a Irán con un ataque militar

El líder republicano volvió a traer a escena aquella ofensiva, denominada “Operación Martillo de Medianoche”, ejecutada —según su relato— tras la negativa iraní a dialogar. En ese marco, reiteró la amenaza al advertir: ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump aseguró que "desescalará un poco" la situación en Minnesota pero negó destituciones y defendió a Kristi Noem

Irán aseguró que se prepara "para el peor escenario"

Mientras la denominada por Trump “flota enorme” avanza hacia la región, encabezada por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, desde Teherán llegaron respuestas inmediatas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, sostuvo que no habrá conversaciones bilaterales mientras persistan las presiones, amenazas y exigencias consideradas desmedidas por parte de Washington.

En la misma línea, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, declaró horas antes ante corresponsales internacionales en Teherán que, frente al incremento de la tensión, el escenario bélico aparece como más probable que una salida diplomática.

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Ghariabadi

“Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, afirmó Ghariabadi. El funcionario precisó que cualquier agresión recibirá una respuesta “contundente” y aclaró que, ante una eventual ofensiva limitada por parte de Estados Unidos, la réplica iraní será “adecuada”.

Irán desafía a EE.UU. y prepara sus fuerzas para “una guerra total”

El diplomático iraní agregó que toda instalación o punto desde el cual se origine un ataque, así como las bases desde donde despeguen aeronaves militares estadounidenses, será considerado un “blanco legítimo”. A su vez, remarcó que Washington debe modificar su enfoque y avanzar hacia una negociación genuina, aunque reconoció que, pese a que existen canales abiertos, actualmente no hay diálogo activo.

Ghariabadi enfatizó que cualquier eventual instancia negociadora requerirá señales claras de seriedad por parte de Estados Unidos y sostuvo que Irán solo aceptará sentarse a la mesa desde una posición de autoridad y firmeza.

Irán amenaza bases estadounidenses

El refuerzo militar estadounidense se concretó luego de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ratificara la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate en Oriente Medio.

El USS Abraham Lincoln de la armada estadounidense | AFP

El despliegue fue confirmado tras el anuncio presidencial y en un contexto marcado por la represión de protestas en territorio iraní. Si bien las manifestaciones de mayor intensidad se registraron los días 8 y 9 de enero y fueron contenidas, Trump resolvió sostener la orden de envío de la flota.

Protestas anti régimen en Irán: por qué esta vez es diferente

Este martes, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la presencia de buques de guerra estadounidenses en la región incrementa su “vulnerabilidad” y los transforma en “objetivos al alcance”, en medio de una escalada bilateral atravesada por conflictos internos en la República Islámica y un fortalecimiento del dispositivo militar de Washington en Oriente Medio.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, señaló una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, a la televisión estatal de Irán.

Escalada con Estados Unidos: Irán usó el atentado de Butler para amenazar a Trump y advirtió que “la bala no fallará”

Protesta en Irán contra Donald Trump | AFP

La misma fuente, cuya identidad no fue revelada, sostuvo que la idea de ejecutar una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

Desde Teherán reiteraron que cualquier intervención recibirá una respuesta directa y advirtieron que todas las bases militares estadounidenses en la región serán consideradas objetivos en caso de ataque.

Además, el gobierno iraní responsabilizó a Estados Unidos e Israel por la organización de las protestas internas, a las que calificó como “terroristas”. Las autoridades oficiales reportaron 3.117 muertos durante las manifestaciones, mientras que organizaciones opositoras como HRANA elevaron la cifra a alrededor de 6.000.

NG /fl