La CIA toma protagonismo en Venezuela tras la caída de Maduro

La administración de Donald Trump estaría planeando establecer una presencia permanente de la CIA en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, informó CNN este martes 27. Aunque la principal diplomacia del país estará a cargo del Departamento de Estado, es probable que Trump se respalde más en la CIA para iniciar un proceso de reingreso a Venezuela, debido a las problemáticas situaciones políticas y de seguridad.

El objetivo inmediato de la CIA sería crear un ambiente seguro y un punto de operaciones para los funcionarios estadounidenses trabajando en Venezuela, y facilitarles la comunicación con miembros del gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta interina. Los funcionarios empezarían a trabajar desde una sede anexa a la CIA, antes de la apertura de una Embajada oficial.

Delcy Rodríguez habría mantenido contactos secretos en Doha con la CIA y Rusia por el futuro de Venezuela

Cabe aclarar, que Estados Unidos cerró su Embajada en Venezuela en 2019. La semana pasada, el Departamento de Estado nombró a Laura Dogu como directora del Departamento de Estado, días después del envío de personal de diplomático y de seguridad para analizar la viabilidad de la reapertura de una sede consular en Caracas, una petición que Trump afirmó recibir por parte de sus asesores.

“El Estado planta la bandera, pero la CIA es realmente la que influye”, señaló una de las fuentes citadas por CNN.

El director de la CIA, John Ratcliffe fue el primer alto funcionario estadounidense de alto nivel en visitar Venezuela después de la captura de Maduro. El 15 de este mes se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y con líderes militares. El encuentro tuvo por objetivo demostrar la buena voluntad de ambas partes a colaborar en una transición sin sobresaltos.

Durante la visita, supuestamente, Ratcliffe advirtió que Venezuela ya no podría servir de "refugio seguro" para los adversarios de Estados Unidos.

Días después de la detención de Maduro, se supo que la CIA ya se encontraba trabajando en Venezuela hacía tiempo. Además, se conoció la existencia de un agente infiltrado dentro del propio gobierno del dictador. Estos movimientos, permitieron a Estados Unidos no solo atacar en el momento y lugar precisos, sino también delimitar el liderazgo en el país latinoamericano sin Maduro.

A pesar de la expansión del papel de inteligencia, fuentes indicaron que funcionarios estadounidenses aún esperan una orientación más clara de la Casa Blanca sobre cómo “gobernarían” Venezuela luego de la captura de Maduro.

