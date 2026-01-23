El Líder Supremo de Irán está atrapado

Tras tres semanas de la última ola de protestas en Irán, el país suma ya más de diez días desconectado del mundo exterior. No solo se ha cortado el acceso a internet en todo el país, sino que incluso las conexiones básicas de telefonía fija y móvil están desactivadas. No obstante, las pocas imágenes que han surgido —transmitidas esporádicamente a través de conexiones Starlink— muestran lo que parece ser una represión generalizada de estilo militar contra civiles, con cuerpos empapados en sangre alineando las calles y madres clamando de dolor.

La pregunta central que enfrenta el país es cómo responderán el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y su círculo íntimo, y si una guerra a mayor escala se está volviendo inevitable. En dos discursos pronunciados desde que comenzaron las protestas, la determinación de Jamenei por preservar el régimen pareció inquebrantable. Acusó explícitamente a Estados Unidos y a Israel de orquestar los disturbios y les advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Al mismo tiempo, tachó a los manifestantes de "alborotadores" e "individuos ingenuos" que han sido engañados por potencias extranjeras.

Para los iraníes, esta retórica resulta dolorosamente familiar. Jamenei ha respondido de manera similar durante cada movimiento de protesta importante, desde las protestas estudiantiles de julio de 1999 hasta el Movimiento Verde de 2009 y el levantamiento "Mujer, Vida, Libertad" de 2022. Aunque tales discursos rara vez disuaden a los manifestantes, su propósito fundamental es asegurar a las fuerzas de seguridad del régimen que el líder supremo permanece firme.

Bajo la constitución de Irán, Jamenei es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército regular y el Basij (una milicia paramilitar). Su control absoluto sobre el aparato de seguridad ha sido durante mucho tiempo un pilar central de su poder. A lo largo de décadas, ha purgado sistemáticamente los elementos poco fiables y ha cultivado una élite militar intensamente leal. Incluso las familias de estas fuerzas viven bajo una estricta supervisión, residiendo a menudo en complejos de viviendas segregados diseñados tanto para su protección como para su vigilancia.

En paralelo, Jamenei mantiene el control constitucional sobre la emisora estatal de Irán. Aunque en los últimos años han surgido algunos canales de televisión nominalmente no estatales, operan bajo una fuerte censura. Es cierto que las redes sociales y las plataformas digitales han erosionado los monopolios de los medios tradicionales y han hecho que los flujos de información sean más difíciles de contener: a medida que el acceso a internet se ha expandido, los movimientos de protesta en todo el mundo se han transformado. Pero Irán es una excepción: la mayoría de las plataformas de redes sociales permanecen bloqueadas, siendo accesibles solo a través de VPN (redes privadas virtuales).

Además, el régimen ha recurrido repetidamente a apagones totales de internet durante las crisis, especialmente durante las protestas de noviembre de 2019. Esta vez, el apagón ha sido más largo que nunca, sin certeza sobre cuándo se restaurará la conectividad. Al cortar la comunicación en el punto álgido de los disturbios, el régimen no solo controla la narrativa, sino que también evita que las protestas ganen impulso mediante una coordinación más estrecha. Solo un puñado de ciudadanos con acceso satelital ha podido transmitir al mundo exterior la magnitud y la brutalidad de la represión.

Una de las prioridades duraderas de Jamenei ha sido el debilitamiento sistemático de las fuerzas políticas y cívicas independientes. Figuras prominentes están encarceladas o viven bajo vigilancia constante, incluyendo tobilleras electrónicas. Algunos, como la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, han sufrido graves consecuencias de salud tras años de encarcelamiento. Otros, como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, han sido arrestados de nuevo y devueltos a prisión.

Lo que queda es una nación en duelo, una que ha visto una vez más a jóvenes, unidos a sus padres, tomar las calles solo para ser asesinados, heridos o encarcelados. A los abogados se les prohíbe representar a los detenidos. Según se informa, a los médicos de las prisiones se les impide tratar a los manifestantes heridos, dejando que mueran por sus lesiones. Las familias que buscan recuperar los cuerpos de sus seres queridos se ven obligadas a pagar por las balas utilizadas para matarlos, y luego a realizar los entierros bajo una estricta supervisión.

Sin embargo, esta vez puede ser diferente. Durante la Guerra de los Doce Días del año pasado con Israel, muchos iraníes —a pesar de oponerse al régimen— criticaron las acciones de Israel y pidieron el fin del conflicto. Una poderosa ola de patriotismo recorrió el país. Aunque Israel enfatizó que sus ataques se habían dirigido solo a sitios militares y figuras vinculadas al régimen, el público no se movilizó contra el Estado. Pero ese frágil sentimiento ahora se ha hecho añicos. La represión sin precedentes y la muerte reportada de casi 12,000 personas han alterado radicalmente las actitudes públicas. Muchos iraníes han llegado a la conclusión de que la resistencia desarmada por sí sola no puede terminar con la dictadura, y que la intervención externa puede ser ahora el único camino a seguir.

Irónicamente, es la magnitud de la represión lo que ha atrapado a Jamenei. Si estallara otra guerra con Estados Unidos o Israel, los iraníes, tanto dentro como fuera del país, parecen ahora mucho más dispuestos a apoyarla. Muchos argumentan que si 12.000 personas pueden ser asesinadas por las fuerzas internas, el costo de los ataques militares selectivos podría no ser mayor. La brutalidad del régimen no solo ha endurecido la opinión pública internacional contra el sistema al resaltar la catástrofe de derechos humanos en Irán, sino que también ha alejado la opinión pública iraní del patriotismo reflexivo.

Así pues, Jamenei está atrapado en una trampa de su propia cosecha. A nivel nacional, ha reafirmado el control mediante una fuerza abrumadora, alejando al sistema del borde del colapso, al menos por ahora. Pero esta estrategia ha reducido sus opciones. Si estalla una guerra, el régimen se enfrentará a una sociedad mucho menos inclinada a unirse en su apoyo, y mucho más resignada a los costos de una confrontación externa.

Jamenei ha construido un sistema que sobrevive solo a través de la represión; sin embargo, sus sangrientas represiones han despojado al régimen de su última fuente de legitimidad: el patriotismo iraní. Un líder que nunca ha estado dispuesto a retroceder se enfrenta ahora a un dilema del que no hay una salida limpia: una guerra interna continua contra su propio pueblo, o una guerra externa que exponga la podredumbre y la fragilidad bajo décadas de control forzado.



Pegah Banihashemi es académica de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago e instructora de derecho de derechos humanos, cuyo trabajo se centra en las estructuras de poder y el cambio político en Oriente Medio.