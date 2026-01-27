Trump aseguró que "desescalará un poco" la situación en Minnesota pero negó destituciones y defendió a Kristi Noem

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconoció este martes que está dispuesto a “desescalar un poco” la presión sobre Minnesota, y más específicamente en Minneapolis, una ciudad golpeada por la muerte, en menos de tres semanas, de dos ciudadanos que perdieron la vida a manos de agentes federales, pero negó, de manera terminante, que fuera a echar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fuertemente cuestionada por la oposición.

Kristi Noem

En una entrevista que concedió a Fox News, el mandatario afirmó que fue “muy triste” la muerte del activista Alex Pretti, un enfermero de 37 años, pero aseguró que Noem “está haciendo un muy buen trabajo” y nadie la reemplazará. Sin embargo, envió a su principal referente en temas migratorios, Tom Homan, a Minneapolis, donde el funcionario se reunió con el alcalde demócrata Jacob Frey, quien le dijo que su demanda central es que el operativo contra la migración ilegal “termine lo antes posible”. Y remarcó que “Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.

Videos muestran que el ICE asesinó a Alex Pretti en Minneapolis y aumentan la presión sobre Trump y Kristi Noem

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) asegura que sus agentes fueron desplegados en Minneapolis y otras ciudades para detener a los indocumentados que tienen problemas con la justicia; sin embargo, organizaciones de defensa de los migrantes afirman que se han detenido a personas que no cuentan con ninguna clase de antecedentes penales.

El santuario donde se recuerda a Alex Pretti

La secretaria de Seguridad Nacional había llamado terroristas a Pretti, muerto a balazos por integrantes de la Patrulla Fronteriza el sábado, y a Renee Good, una madre de 37 años asesinada el 7 de enero por un agente migratorio. En el canal MSNow, Hakeem Jeffries, jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, afirmó: “Kristi Noem es una mentirosa compulsiva, abyecta y corrupta”.

El lugar donde murió Pretti se convirtió en un memorial improvisado, donde los activistas acuden a rezar y darse fuerzas. “Gracias por tu compasión y amor hacia todos a quienes cuidaste”, se puede leer en una pancarta colocada en el lugar del incidente. “Toda la comunidad está asqueada por todo esto”, afirmó Stephen McLaughlin, un jubilado de 68 años a la agencia AFP.

Pretti tenía oculta un arma, pero contaba con una licencia para ella. Trump cuestionó este punto: “No puedes tener armas en una manifestación”.

Día 777: Del orden al terror interno

En un extenso comunicado que publicó en su cuenta oficial de X, Joe Biden, el expresidente demócrata afirmó: “Los habitantes de Minnesota nos han recordado a todos lo que significa ser estadounidense, y ya han sufrido bastante a manos de esta Administración. La violencia y el terrorismo no tienen cabida en Estados Unidos, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que ataca a los ciudadanos estadounidenses”.

Y agregó: “Ahora, la justicia exige investigaciones exhaustivas, justas y transparentes sobre la muerte de los dos estadounidenses que perdieron la vida en la ciudad que consideraban su hogar. Jill y yo enviamos fuerza a las familias y comunidades que aman a Alex Pretti y Renee Good mientras todos lamentamos sus muertes sin sentido”.

Por su parte, el actor Pedro Pascal también usó sus redes sociales para hablar al respecto, afirmando: “La verdad es una línea divisoria entre un gobierno democrático y un régimen autoritario”.

Mientras tanto, una investigación sobre ambos casos sigue desarrollándose. La cadena Fox habló con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional quien afirmó que existen imágenes de cámaras portátiles de los agentes que participaron en el intento de detención de Pretti.

El posteo de Joe Biden contra Donald Trump

Demócratas contra Trump y lucha en los tribunales

En el Congreso, los demócratas exigen que termine el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, y amenazan con bloquear en el Senado las próximas votaciones presupuestarias. Eso podría generar, a fines de esta semana, un nuevo cierre parcial del gobierno, como ya pasó en 2025.

Los jefes de las agencias de control migratorio más importantes de Estados Unidos acudirán al Senado para una audiencia pública el próximo 12 de febrero.

Por otra parte, un tribunal de apelaciones se negó el lunes pasado a bloquear nuevamente los operativos antimigratorios federales, como había solicitado una moción de urgencia presentada por activistas. En su fallo, los jueces afirmaron: “Vimos los mismos videos que vio el tribunal de distrito. Lo que muestran son observadores y manifestantes en una amplia gama de conductas, algunas pacíficas, pero muchas no. También muestran a agentes federales respondiendo de diversas maneras”. Sin embargo, una demanda paralela, realizada por el fiscal general de Minesota, fue admitida por otra jueza federal.

