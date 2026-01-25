El segundo asesinato cometido este mes en Minneápolis por agentes de la fuerza anti inmigratoria de Estados Unidos, el ICE (Immigration and Customs Enforcement) agudiza las peleas internas en Estados Unidos y pone en riesgo la administración de Donald Trump, al dejarla más cerca del shutdown. Tras la difusión de una serie de videos caseros que muestran que Alex Pretti, el enfermero de 37 años que fue abatido, no estaba empuñando un arma cuando la Patrulla Fronteriza lo atacó, miembros de la oposición republicana solicitaron que se garantice una investigación imparcial del hecho.

El presidente Donald Trump culpó al "caos demócrata" de la muerte de Pretti, así como de la de Reneé Good, quien perdió la vida a manos de un agente antiinmigratorio del 7 de enero. Ciñéndose a la versión difundida por su secretaria de Seguridad, Kristi Noem, Trump sostuvo que los agentes que le dispararon a Pretti lo hicieron porque él los amenazaba con un arma y por lo tanto resultaba un peligro para la ciudadanía. Sin embargo, los videos muestran que si bien Pretti portaba un arma (con un permiso legal), la tenía en la cintura, y los policías ya se la habían quitado cuando lo atacaron hasta matarlo de unos diez tiros.

En un segundo video, tomado desde la perspectiva opuesta al primero, se escuchan con claridad los gritos horrorizados de la ciudadanía. El brutal hecho sucedió durante una manifestación en la que se pedía justicia por el asesinato de Renée Good.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un tercer video muestra cómo Pretti es empujado y arrastrado por varios policías simultáneamente. En el material se ve cómo los agentes se acercan a Pretti y él retrocede. Después intenta defender a una mujer que fue empujada al por un policía, y en ese momento los rocían a ambos con gas pimienta. Los agentes lo rodean, lo tiran al suelo y poco después se escuchan los disparos.

En un registro, se usa el zoom y se ralentiza el video para hacer hincapié en el momento en que un policía desarma a Pretti, quien de todas formas no estaba empuñando su revólver.

Un quinto video permite ver cómo, en los momentos inmediatamente posteriores al tiroteo que acaba con la vida de Pretti, un agente busca un arma en sus manos, y no la encuentra.

Estos registros inundan los medios y las redes sociales, donde miles de ciudadanos indignados piden justicia por las muertes de Pretti y Good.

Quién era Alex Pretti, la segunda víctima del ICE en Minneapolis

El hombre que quedó abatido en la calle este sábado, Pretti, tenía 37 años y trabajaba como enfermero de terapia intensiva en un hospital de Minneapolis, donde había atendido a veteranos de guerra. Criado en Green Bay, Wisconsin, se formó en la Universidad de Minnesota. Vecinos y colegas lo describieron como una persona amable, dispuesta a ayudar a otros y poco inclinada a discutir temas políticos.

La familia de Pretti rechazó las versiones oficiales del gobierno federal de Trump. "Estamos destrozados pero también muy enojados. Alex era un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de cuidados intensivos. Por favor, hagan saber la verdad sobre nuestro hijo", dijeron sus padres, Michael y Susan Pretti, a través de un comunicado. "Las mentiras repugnantes contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprobables y asquerosas. Alex claramente no estaba sosteniendo un arma cuando fue atacado por los matones asesinos de ICE de Trump. Su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer del daño."

Las protestas recrudecen en Minneápolis

El trágico asesinato de Alex Pretti avivó aún más las protestas contra la presencia de agentes federales en Minneápolis, que cargan ahora con los pedidos de justicia por la muerte de Pretti además de la Reneé Good, quien también falleció a manos de las fuerzas anti inmigratorias el 7 de enero. Este domingo, unas mil personas marcharon con este objetivo.

El lugar donde Pretti fue abatido se convirtió ya en una suerte de altar espontáneo donde los ciudadanos dejan flores y velas en su memoria. Su figura simboliza la lucha contra la represión estatal.

Miles de agentes federales de inmigración están desplegados desde hace semanas en Mineápolis, gobernada por demócratas, después de informes sobre un presunto fraude por parte de inmigrantes somalíes, acusaciones con connotaciones raciales que Trump ha amplificado repetidamente.

La Fiscalía General de Estados Unidos no investigará al agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis

Sin embargo, Trump no ha dado señales de buscar la paz social. Todo lo contrario. En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, culpó por las muertes de Pretti y Good a los dirigentes demócratas de ciudades y estados que se niegan a cumplir con la ofensiva del gobierno federal contra la inmigración. "Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", escribió.

La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, cambia su discurso sobre Pretti

La versión oficial de que Pretti había atacado a la policía surgió de boca de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una rueda de prensa en la tarde del sábado. Sin embargo este domingo, a partir de la difusión de los múltiples videos que muestran el momento en que la policía ataca a Pretti, Noem modificó su discurso. En el programa "The Sunday Briefing", por Fox News, dijo que "compartía el dolor" de sus padres.

Este cambio puede obedecer a la presión social, ya que aumenta la demanda de explicaciones al gobierno federal, particularmente a Trump y a Noem.

También el vicefiscal general, Todd Blanche, dijo que era necesaria una investigación para comprender lo ocurrido. Cuando le preguntaron si los agentes ya habían retirado la pistola de Pretti cuando le dispararon, Blanche declaró a NBC: "No lo sé. Y nadie más lo sabe, tampoco. Por eso estamos investigando".

Trump, en guerra contra los gobernadores demócratas

El gobernador del estado de Minnesota, el demócrata Tim Walz, instó a Trump a poner fin al operativo antiinmigración. "Minnesota cree en la ley y el orden. Creemos en la paz. Y creemos que Trump debe retirar de Minnesota a sus 3.000 agentes sin entrenar antes de que asesinen a otro estadounidense en las calles", escribió en X.

"¿Cuál es el plan, Donald Trump?", dijo Walz al cuestionar al presidente de forma directa en una rueda de prensa el domingo. "¿Qué se necesita para sacar a estos agentes federales fuera de nuestro estado?".

Minnesota bajo fuego: la fractura política de una nación

Las autoridades locales presentaron una demanda contra el gobierno federal para obtener orden judicial para suspender la operación, con una primera audiencia programada para el lunes.

A última hora del sábado, un juez federal ordenó a la administración Trump no destruir ni alterar ninguna evidencia relacionada con la muerte de Pretti.

Sin embargo, Trump no cambió su tono ni su estrategia. El domingo publicó en Truth Social: "¡Minnesota es un ENCUBRIMIENTO criminal del enorme fraude financiero que ha tenido lugar!".

La indignación en Minnesota se reavivó el martes con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos cuando llegaban a su casa.

La política anti inmigratoria complica el panorama político y pone al gobierno en riesgo de shutdown

Esta situación aumenta significativamente el riesgo de un cierre (shutdown) parcial del gobierno en Estados Unidos, ya que ha provocado una fuerte reacción bipartidista contra el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias de inmigración. Senadores demócratas anunciaron que bloquearán el paquete de financiamiento gubernamental actual si no se remueve o condiciona el fondo para DHS e ICE, en respuesta directa al tiroteo fatal. Esto pone en jaque la aprobación de fondos.

Hasta entre los republicanos hay preocupación por estos incidentes violentos. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, expresó “profundas preocupaciones”. Incluso algunos legisladores republicanos, como la senadora Lisa Murkowski (Alaska), expresaron que los agentes de ICE “no tienen carta blanca” y pidieron una investigación más profunda, lo que genera fisuras en la coalición de Trump y complica las negociaciones en el Senado. Medios como The Hill, Washington Post y CNBC reportan que el incidente ha elevado las probabilidades de shutdown, al convertir la política migratoria agresiva en un punto de quiebre.

También el ex presidente Barack Obama, su esposa Michelle y el ex presidente Bill Clinton condenaron el asesinato de Pretti. "Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno", escribieron los Obama en un comunicado conjunto. "Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense alzarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a 'Nosotros, el Pueblo'", dijo Clinton.

Así, la política de control migratorio estricto de Trump comienza a abrirle un frente interno que podría traerle más problemas que soluciones.