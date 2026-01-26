Israel anuncia la repatriación del último rehén retenido en Gaza y da por cerrado el capítulo de los secuestros del 7 de octubre

Israel confirmó este lunes 26 que todos los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron finalmente repatriados desde la Franja de Gaza. La información fue difundida por el Ejército israelí tras la identificación y el regreso de los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en territorio gazatí.

Según el comunicado oficial, el proceso de identificación fue realizado por el Centro Nacional de Medicina Forense, en coordinación con la policía israelí y el rabinato militar. Una vez concluido, las autoridades notificaron formalmente a la familia de Gvili, un policía israelí que había sido asesinado durante el ataque al kibutz Alumim y cuyo cuerpo permaneció retenido en Gaza desde entonces.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Con esta repatriación, todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza han sido devueltos a Israel”, señaló el Ejército, dando por finalizada una de las heridas más profundas abiertas desde el inicio del conflicto.

Hamás vincula la entrega con el alto el fuego

Desde Hamás, el regreso de los restos fue presentado como una señal de cumplimiento del acuerdo de alto el fuego. El portavoz del movimiento islamista, Hazem Qasem, afirmó que la entrega “confirma el compromiso de Hamás con todos los puntos del acuerdo”, incluyendo el intercambio de prisioneros y el cierre completo de la fase pactada.

El alto el fuego, negociado con mediación de Estados Unidos, había sido acordado en octubre de 2025 y contemplaba el cese de hostilidades, la liberación de rehenes —vivos y fallecidos— y la excarcelación de prisioneros palestinos detenidos en Israel. De los 251 rehenes capturados en 2023, al momento del acuerdo aún quedaban 48 en Gaza, de los cuales 28 eran considerados muertos, entre ellos Gvili.

Los israelíes unidos en el trauma del 7 de octubre, pero divididos por la guerra

Incluso antes de confirmarse la recuperación de sus restos, la administración del presidente estadounidense Donald Trump había anunciado el avance hacia una segunda fase del acuerdo, que incluye la reconstrucción de Gaza y la desmilitarización del territorio.

El final de una espera que marcó a Israel

La confirmación del regreso del último rehén tiene un fuerte peso simbólico en la sociedad israelí. Apenas dos semanas atrás, una crónica de PERFIL desde la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, daba cuenta de una espera aún inconclusa. En ese espacio, ubicado sobre la calle Shaul Hamelej, permanecían instalaciones, objetos conmemorativos y encuentros semanales impulsados junto a la familia de Gvili, que sostenían vivo el reclamo por su regreso.

Durante 842 días, la plaza funcionó como un punto de memoria, reclamo y vigilancia social. Aunque muchas de sus estructuras comenzaron a desmantelarse, la ausencia del último rehén que faltaba mantenía viva la historia. Hoy, con la confirmación de la repatriación, esa espera llega a su fin, aunque no de la manera que muchos imaginaban.

Hamás reinvindicó la masacre del 7 de octubre y calificó la ofensiva como un día glorioso

La familia de Ran Gvili había pedido públicamente que Israel no avanzara a una nueva fase del alto el fuego sin la devolución de su cuerpo. Su madre, Talik Gvili, se había convertido en una de las voces más visibles del reclamo. La entrega de los restos marca un cierre íntimo y colectivo, atravesado por el duelo.

Sin embargo, el final del capítulo de los rehenes no implica el cierre del conflicto. La situación en Gaza continúa siendo crítica: gran parte del territorio permanece devastado, con población desplazada y sin una definición clara sobre su futuro político y de seguridad.

LB CP

