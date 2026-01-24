Quién es el empresario israelí detrás del faraónico proyecto de la reconstrucción de Gaza

Yakir Gabay es un magnate inmobiliario de origen israelí y nacionalidad chipriota, cuya influencia trascendió el sector financiero para convertirse en una pieza clave en la diplomacia económica y la reconstrucción regional en Oriente Medio.

Es el fundador y principal accionista de Aroundtown SA, la mayor inmobiliaria comercial de Alemania, y posee una participación dominante en Grand City Properties.

Se le reconoce por haber consolidado un imperio basado en la adquisición de activos de bajo costo en ciudades clave como Berlín, Londres y Amsterdam, transformándolos en carteras de alta rentabilidad. Su fortuna se estima en 4.100 millones de dólares, según Forbes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rol político en Gaza. En enero de este año, Gabay asumió un rol público sin precedentes al ser nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como miembro del Gaza Executive Board (GEB), bajo el marco de la Junta de Paz.

Gabay, junto a socios como Jared Kushner, yerno de Trump, y el ex primer ministro británico Tony Blair, proyecta un faraónico desarrollo inmobiliario sobre la Franja de Gaza, que contrasta dolorosamente con la destrucción y miseria que dejó la guerra.

El empresario es el responsable de diseñar soluciones de vivienda a gran escala y modelos de inversión. Según trascendió, Gabay trabajó durante más de un año en un plano detallado de reconstrucción.

Pasó de un perfil bajo a ser uno de los filántropos más activos en causas de salud, educación e integración. Es un pilar fundamental de la organización Israeli-American Council (IAC), donde copresidió galas nacionales y eventos destinados a fortalecer los lazos entre las comunidades judías de EE.UU. e Israel.

El plan de Gaza. El enfoque de Gabay aplica la ingeniería financiera y urbana de sus imperios inmobiliarios europeos a un contexto de posconflicto.

Inspirado en el desarrollo de ciudades como Dubái o los distritos modernos de Berlín, el plan visualiza a Gaza como un centro logístico y turístico de lujo.

Se proyectan torres de departamentos aterrazadas de alta densidad frente al mar, diseñadas para albergar a cientos de miles de personas en entornos de “clase mundial”.

Se construirá un paseo arbolado a lo largo de la costa, integrando zonas comerciales y hoteles para atraer inversión extranjera y turismo regional.

La idea es optimizar el espacio y por eso se usarán modelos de construcción modular para acelerar la entrega de viviendas, con el objetivo de completar barrios enteros en un plazo de 3 a 5 años. Se comenzará en el sur, para ir avanzando hacia el norte de la Franja.

Ingeniería económica y financiera. El plan no se basa únicamente en ayuda humanitaria tradicional, sino en una economía de mercado libre, con participación de socios globales.

El éxito financiero del plan depende de los países que ya mantienen relaciones a través de los Acuerdos de Abraham y otros socios estratégicos.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es un motor financiero clave, aportando experiencia en la creación de “ciudades inteligentes” y zonas de libre comercio.

Arabia Saudita y Qatar, aunque con matices diplomáticos, fueron integrados en las conversaciones de inversión para la estabilidad regional. Qatar, específicamente, actúa como puente financiero y logístico.

Egipto y Turquía aportan no solo capital, sino también la logística de construcción y la mano de obra. El ministro turco Hakan Fidan y el jefe de inteligencia egipcio Hassan Rashad coordinan los intereses económicos de sus respectivos países en el proyecto.

El proyecto integral tiene un costo estimado de 112 mil millones de dólares. Pero por ahora se barajan inversiones de al menos 25 mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura y los servicios públicos destruidos.

En esta línea de promesas para esta devastada región palestina, la fantasía de los creadores del proyecto es que el PBI del territorio alcance los 10 mil millones de dólares en diez años y que los hogares disfruten de un ingreso promedio de 13 mil dólares al año. “Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Va a ser algo grandioso”, aseguró Trump.