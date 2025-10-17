A dos años del 7 de octubre, Israel pide “memoria” y presión de la comunidad internacional sobre Hamás

La embajada de Israel en la Argentina conmemoró este jueves el segundo aniversario del ataque de Hamás en Israel, que dejó más de 1.200 muertos, 251 secuestrados y familias atravesadas por violaciones, torturas y asesinatos. El homenaje estuvo atravesado por un reclamo central: la entrega de los cuerpos de los 19 rehenes asesinados que aún permanecen en Gaza y un pedido a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre Hamás. El acto se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, dentro y fuera del edificio.

El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, seguido por el arriado de la bandera de Israel a media asta y un minuto de silencio. Después se proyectaron videos con fragmentos de llamadas de las víctimas a sus familias minutos antes de ser asesinadas, acompañados por música de cuerdas y teclado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dos madres que perdieron a sus hijos encendieron la "vela de recordación", se recitaron plegarias de duelo de la tradición judía y se escucharon palabras de Daniel Korin, hermano de Abi Korin, fallecido en combate. “Tenemos una alegría por los rehenes liberados, nuestros hermanos han regresado a casa. Pero quedan 19 rehenes sin vida, violando la primera parte del acuerdo. No nos detendremos hasta que todos estén en casa”, expresó, y agradeció el respaldo del presidente argentino Javier Milei: “El Presidente abrazó a la comunidad judía de Argentina. Israel es un pueblo de paz”.

“Hamás sabe dónde están los cuerpos”

El embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela, fue el principal orador. “Todavía hay 19 cadáveres y Hamas sabe dónde están. Exigimos que sean entregados a sus familias. En el judaísmo, la despedida, el entierro, es un valor muy importante”, dijo.

Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina

Sela defendió el plan de paz propuesto por Donald Trump, aceptado por Israel con mediación de países aliados, aunque advirtió que Hamás intenta dilatar su cumplimiento. “Queremos ser optimistas, pero también realistas. Es fundamental que no vuelva a repetirse otro 7 de octubre. Este plan puede ser un punto de partida hacia un futuro mejor, pero necesita garantías y la presión internacional”.

Eyal Sela: “Todavía hay 19 cadaveres y Hamás sabe dónde están”

El diplomático subrayó que Israel está dispuesto a avanzar en “la forma fácil” y añadió: “Es la responsabilidad de Hamás sacar los cadáveres. Sabemos que no están haciendo suficiente esfuerzo para devolverlos”.

Entre los asistentes se destacaron el ministro de Defensa, Luis Petri, y el secretario de Estado Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Al finalizar la ceremonia, Petri declaró: “En el Día Nacional del Recuerdo por la masacre del 7 de octubre, un día que quedará grabado en la memoria del pueblo de Israel y del mundo entero, seguimos esperando los cuerpos de aquellos que aún permanecen secuestrados para que puedan ser enterrados con dignidad. Es muy importante lo que está haciendo el presidente Javier Milei, que desde el primer momento abrazó la causa de Israel y condenó los brutales ataques de Hamás”.

La jornada culminó con el Himno Nacional de Israel. Fue un acto emotivo, que incluyó velas, plegarias y discursos, y buscó mantener viva la memoria de lo ocurrido hace dos años. Al mismo tiempo, los discursos se enfocaron en reforzar el reclamo internacional. Israel agradece el respaldo de los países aliados, como Argentina y Estados Unidos, pero exige al resto de la comunidad internacional que aumente la presión sobre el grupo palestino para que “cumpla con lo firmado”.

Finalmente, Sela dejó una advertencia e insistió en que el futuro del acuerdo de paz depende de la presión internacional: “Hamás aceptó el plan, pero como cualquier organización terrorista está intentando no cumplir con lo que firmó. Es la oportunidad de ir adelante con el apoyo de toda la comunidad internacional. Ojalá este sea el punto de partida de un futuro mejor”.

GD/ FOTOS: Pablo Cuarterolo





