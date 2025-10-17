Eyal Sela en el homenaje a las víctimas del ataque de Hamás: “Todavía hay 19 cadaveres y ellos saben dónde están”

Bajo el lema “Recordamos el 7 de octubre”, la Embajada de Israel en Argentina realizó este jueves un acto en memoria de las víctimas del ataque de Hamás, en el marco de su segundo aniversario. A dos años del “peor atentado en la historia de Israel”, la sede diplomática recordó a las más de 1.200 víctimas del fatídico 7 de octubre de 2023 e hizo un llamado a la recuperación de los rehenes que murieron en Gaza.

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, sostuvo que su país continúa exigiendo a Hamás que entregue los restos de los 19 rehenes asesinados que permanecen en su poder. “En el judaísmo, la despedida, el entierro, es un valor muy importante. Queremos que también esto ocurra en estos días”, señaló el diplomático en una conferencia de prensa a la que asistió PERFIL.

El representante de Benjamín Netanyahu valoró positivamente la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, con mediación de países de Medio Oriente, para un alto al fuego en Gaza. El esquema incluye una veintena de puntos que podrían constituir “un punto de lanzamiento hacia un futuro mejor para todos los que viven allí”, aseguró.

Butacas del auditorio con las fotos de las víctimas del ataque de Hamás

En el marco del avance del acuerdo aceptado por Hamás, Sela advirtió que la organización islamista palestina aceptó formalmente el acuerdo, pero acusó a sus dirigentes de “no cumplir” con los compromisos asumidos en la conferencia internacional en Egipto.

“Como cualquier organización terrorista, intenta dilatar lo que firmó. Vimos imágenes brutales de ejecuciones y violencia que demuestran una falta de voluntad”, sostuvo, en referencia a videos que circularon en los últimos días en redes sociales.

Peligra el acuerdo en Gaza: Israel amenazó con reanudar los ataques si Hamás no entrega todos los cuerpos de rehenes

Respecto a la situación del resto de los rehenes que aún no fueron devueltos a Israel, Sela subrayó que Hamás “conoce la ubicación” de “muchos de los cadáveres”, aunque evitó precisar un número. “Sabemos que no están haciendo suficiente esfuerzo para devolverlos”, afirmó. En tanto, destacó que Israel considera que la devolución de los cuerpos es condición necesaria para avanzar en la reconstrucción de la confianza.

A dos años del ataque de Hamás, la presión internacional se concentra en empujar al grupo a cumplir el acuerdo para un comienzo de paz en Gaza, en medio de la presión internacional por la situación humanitaria. “Es la oportunidad de toda la comunidad internacional de apoyar este plan y avanzar hacia un futuro mejor. Nuestro primer ministro lo dijo varias veces: podemos seguir por el camino fácil o el difícil, pero queremos hacerlo de la forma fácil”, expresó Sela.

El embajador concluyó con un llamado a no relativizar lo ocurrido: “Hay quienes minimizan este ataque brutal, el mayor después del Holocausto. Recordamos lo que pasó para que no se repita”.

