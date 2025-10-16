Hamás confirmó su compromiso con el plan de paz en Gaza, pero culpó a Israel por la demora en la devolución de los cuerpos de los rehenes

Este viernes 16 de octubre, Hamás confirmó públicamente su compromiso con el pacto de alto al fuego en Gaza acordado con Israel y promovido por el presidente norteamericano Donald Trump, y aseguró que desea entregar todos los cuerpos restantes de los rehenes fallecidos.

Sin embargo, a través de Telegram, el movimiento islamista palestino remarcó que, en realidad, el retraso en cumplir su parte del acuerdo es culpa del ejército comandado por el primer ministro Benjamin Netanyahu: “El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo, ya que algunos de estos cuerpos fueron enterrados en túneles destruidos por la ocupación (referencia a las tropas israelíes), mientras que otros permanecen bajo los escombros de edificios que bombardeó y demolió”.

Estas declaraciones suceden luego que Israel acusara a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego que comenzó a regir el 10 de octubre, donde debían entregarse todos los rehenes, vivos y muertos, antes del lunes 13 de octubre. Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, declaró durante su visita a Italia que “Israel sabe perfectamente que Hamás es capaz de devolver más cadáveres y ha decidido no hacerlo. Intentan usar a nuestros rehenes muertos como moneda de cambio”. Además, denunció que Hamás realizó ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos palestinos en Gaza, y afirmó que “la comunidad internacional debe alzar la voz”.

El retraso en la devolución de los cuerpos por parte del movimiento islamista palestino hace crecer la presión interna sobre Netanyahu para impedir el ingreso de medicamentos y alimentos a Gaza hasta que se resuelva este tema. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí, advirtió que cortaría el suministro de ayuda humanitaria, si Hamás no cumple su promesa.

Según la emisora pública Kan, el cruce de Rafah hacia Egipto iba a reabrirse el pasado miércoles, pero eso finalmente no pasó, y el portavoz de Israel consultado por AFP no quiso hablar del tema. Rafah es el único punto fronterizo que une a Gaza con el mundo sin tener que pisar territorio israelí.

Cómo fue, hasta ahora, el intercambio de rehenes y fallecidos entre Israel y Hamás

Desde el lunes 13 de octubre pasado, Hamás le entregó a Israel 20 rehenes sobrevivientes y recibió, a cambio, casi 2000 prisioneros palestinos. Además, el grupo islamista palestino le había devuelto los cuerpos de 7 de los 28 rehenes muertos, junto a una octava víctima que el ejército israelí identificó y afirmó que no pertenecía a un rehén.

Este clima de colaboración cambió drásticamente la noche del 15 de octubre, cuando las Brigadas Ezedin al Qasam, consideradas el brazo armado de Hamás, declararon que habían “cumplido su compromiso en virtud del acuerdo al entregar a todos los prisioneros israelíes vivos que tenían bajo su custodia, así como los cadáveres a los que había podido acceder. En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren esfuerzos extensivos y equipo especial para su recuperación y extracción. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este tema”.

Israel, por su parte, entregó el miércoles pasado los cuerpos de 45 palestinos al Hospital Nasser, que se encuentra al sur de Gaza, con lo que el número total de cadáveres devueltos llegó 90, confirmó el ministerio de Salud del territorio, en manos de Hamás.

