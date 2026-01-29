Los gobernadores identificados como “dialoguistas” mantendrán este miércoles un encuentro en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de consensuar una posición común frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que el oficialismo busca aprobar durante las sesiones extraordinarias previstas para la segunda quincena de febrero.

De acuerdo con información confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes oficiales, el gobernador salteño Gustavo Sáenz será el anfitrión de la reunión, cuyo horario aún no fue definido. Está prevista la participación de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), en el marco de las negociaciones abiertas con la Casa Rosada.

Uno de los aspectos que concentra mayores diferencias entre el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales es la propuesta de reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que tendría efectos directos sobre los ingresos de las provincias.

En ese contexto, desde el oficialismo evalúan distintas alternativas para compensar la pérdida de recursos provinciales, según indicaron a la Noticias Argentinas fuentes que siguen de cerca las conversaciones entre Nación y gobernadores.

El impacto fiscal de la reforma laboral en las provincias

Los mandatarios aliados al Gobierno plantean la necesidad de equilibrar la merma en la recaudación que implicaría la rebaja del impuesto a las sociedades, que pasaría del 35% al 31,5%. Según estimaciones oficiales, ese cambio significaría para las provincias una pérdida cercana a 1,2 billones de pesos.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó haber cosechado el acompañamiento de ocho gobernadores, algunos de los cuales tienen previsto reunirse en los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los mandatarios mencionados se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), el propio Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), en el marco de las tratativas políticas por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

