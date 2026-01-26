El Gobierno definió el temario de extraordinarias, con la reforma laboral y la ley Penal Juvenil al frente

La mesa política del Gobierno definió este lunes que el temario para las sesiones extraordinarias de febrero estará centrado en la reforma laboral y las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó hoy que el tratamiento de la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias junto al proyecto de reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Desde su cuenta personal de la red social X, Adorni indicó que así se definió tras la reunión con el equipo de trabajo conformado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interio, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, expresó el funcionario.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, había afirmado que el nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil “van a terminar con la locura” de que un menor quede libre si es culpable de un delito.

La Ley Penal Juvenil, junto con la reforma del Código Penal, forman parte de las modificaciones que buscará aprobar el oficialismo en el Congreso desde el 2 de febrero hasta el final del mes, período en que se desarrollarán las sesiones extraordinarias.

También figura en carpeta el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue resistido por el Parlamento Europeo, por lo que en las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su debate legislativo.

La reforma del Código Penal también se somete a revisión: con su redacción casi lista, y las promesas de concluirla durante la primera quincena de febrero, el Poder Ejecutivo analiza si tratarla durante el año legislativo o en las extraordinarias que iniciarán el próximo lunes.

En un principio, el oficialismo no tenía en sus planes el tratamiento del proyecto de baja de edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias de febrero pero, el caso de Jeremías Monzón, reavivó el debate y, por ende, decidió aprovechar el escenario.

Así lo anticipó Bullrich en sus redes: "Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir".

El proyecto ya obtuvo dictamen en un plenario de las Comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en mayo de este año, por lo que sólo restaría que se trate en el pleno.

La iniciativa propone ampliar la imputabilidad, es decir, la aplicación de una sanción penal a los adolescentes desde los 14 años, hasta el momento sólo son punibles desde los 16 años, bajo un régimen especial.