Un vecino de Epuyén denunció graves incendios: "No hay política de prevención y se quemaron 35 mil hectáreas"

Los incendios forestales que comenzaron el 5 de enero en Puerto Patriada, Chubut, se propagaron con una rapidez alarmante por la región cordillerana, afectando no solo a localidades como Epuyén, El Hoyo y zonas rurales aledañas, sino también a miles de hectáreas de bosque nativo que llevaban décadas sin ser tocadas por el fuego. Ante esta devastación, Pablo Leo, vecino de Epuyén, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) con preocupación la falta de acción preventiva por parte de las autoridades: "No hay política de prevención y se quemaron 35 mil hectáreas".

El vecino y productor local de Epuyén en la provincia del Chubut, Pablo Leo, es conocido por su participación en iniciativas productivas de la comunidad. Sumado a eso, forma parte de la fábrica artesanal de cerveza “Arvejas Partidas”, una iniciativa local que reúne distintas marcas como Pestrébola, Murrayana, Bandurria y La 40, y tiene un rol activo en la producción y comercialización de productos regionales dentro de “Epuyén Produce”, un espacio de emprendedores.

¿Querés contarnos primero vos un poquito cómo se está viviendo la situación desde ahí? Nosotros en Buenos Aires, obviamente, vimos las imágenes de los fuegos que arrasaban la Patagonia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación sigue compleja. No es sencilla, es bastante angustiante. Sobre todo en Epuyén, venimos de dos temporadas de incendios catastróficos porque no solamente quemaron bosque, sino también muchas casas. La reconstrucción no se terminó el año pasado y nos volvió a llegar otro incendio, así que es bastante complicado.

¿Tenés alguna forma de decirnos la cantidad o el nivel del fuego y quizás compararlo con el año anterior?

El año pasado tuvimos un incendio desde el 15 de enero, justo acá donde estoy ahora en este momento. Empezó a 1 km y se extendió durante casi 10 km hasta llegar a la ruta. Duró un día, no fue tan extenso como este, pero sí tuvo consecuencias graves porque quemó toda una parte de los parajes aledaños al pueblo, con 70 y algo de casas consumidas, más todos los alambrados, galpones, animales, de todo por medio.

Este año es bastante más grave en el sentido de la quema de bosque nativo. No sé si ven ahí en la imagen, pero acá atrás está el cerro Pirque, que era uno de los pocos que llevaba muchos años sin quemarse, por lo menos 60 o 70 años con bosque nativo. El incendio comenzó del otro lado, junto a la localidad del Hoyo. Se extendió por ambos lados del cerro, que rodea al lago y al río Epuyén. Ya llevó a quemadas aproximadamente 30.000 hectáreas porque se extendió hacia Cholila, por el otro margen del lago. Este incendio es mucho más extenso. Ya llevamos más de dos semanas.

Acá donde estamos quedan pequeños focos en algunos parajes porque venimos de una sequía terrible. En casas, este año también creo que entre la localidad de Epuyén y El Hoyo se contabilizan unas 35 aproximadamente.

Acá nuevamente desde Buenos Aires se ve una perspectiva quizás lejana, pero empiezan a circular un montón de versiones del porqué. Parecería que siempre hay una intencionalidad, o sea, que alguien lo hace a propósito.

Sí. Porque siempre se sale a buscar rápidamente algún chivo expiatorio y la justicia nunca encuentra a nadie. Eso es lo más trágico de todo esto. Nuestros representantes a nivel provincial salen rápidamente a declarar que se vio a tal o cual vehículo, que no solo en estos incendios, sino también en algunos más chicos, culpan a gente o grupos determinados.

Entonces, la sensación acá es que muchas veces son por desidia, por falta de mantenimiento de líneas de luz, que terminan complicando la situación, porque cuando hace calor los sistemas eléctricos están al límite y, para que te des una idea, acá está tan seco que por ahí una esquirla de una moladora puede iniciar un fuego. Lo mismo pasa con los tendidos eléctricos y muchas veces termina pasando por esas causas. Por esas razones se culpa a gente.

Acá la duda está siempre: ¿quién lo prende? No hay ningún grupo que se adjudique haber iniciado un incendio, y la justicia y las investigaciones por parte del Estado nunca encuentran a nadie. Es muy difícil de comprender si es así.

Es llamativo porque vos escuchás a los gobernadores, escuchás a ciertas autoridades que tendrían que estar más informadas. Las cosas que circulan en redes, donde quieren culpar a cualquiera, indican que hay intereses económicos de fondo, que hay disputas por hacerse de tierras y cosas así, pero parecería ser que, como decís vos, después eso queda en la nada. Más una acusación sin ningún tipo de evidencia.

Si, se dan una serie de consecuencias políticas sobre cómo sostener el bosque nativo y la vegetación propia del lugar, donde hace 30, 40, 50 años se empezó a hacer uso del usufructo de la madera que generaban los bosques nativos. Y las propias entidades estatales fomentaban la implantación de pino, que no es autóctono, y que genera un montón de consecuencias, como por ejemplo, si no se mantiene y no se hace una forestación adecuada y sin mantenimiento.

Eso por un lado, y por otro, sí es obvio que hay una falta de mantenimiento. Después de estos 30 o 40 años en que se plantaron pinos, no hay una política adecuada para hacer prevención, sobre todo porque, por ejemplo, sabiendo que este verano iba a ser seco en la zona, los aviones llegaron, pero cuando el incendio ya estaba en unas dimensiones gigantes. No tenemos acá en la zona… Nosotros tenemos lo que decimos comarca Andina: El Bolsón, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Cholila. Tenemos un aeropuerto en El Bolsón, no muy grande, pero suficiente para este tipo de aviones, y otro aeródromo en Cholila. En ninguno de los dos hay un avión o helicóptero permanente para sofocar rápidamente cualquier incendio. Eso no se produce. Y bueno, ese tipo de cuestiones, que a veces deberían salir mucho menos dinero, terminan generando gastos enormes tratando de apagar este tipo de incendios.

Estamos en una situación donde el gobierno nacional tiene una política de motosierra, entonces es un poco más evidente que los recursos quizás se están cortando, pero parecería que es un problema que va más allá de solamente Milei hoy. Porque es una cuestión que viene empeorando hace mucho tiempo ya.

No lo quiero decir en números concretos porque no sé hoy si son 12, 14, 20 brigadistas en Epuyén, pero nosotros que vivimos hace muchos años tenemos la misma cantidad o menos brigadistas que hace 20 años atrás para atacar un incendio rápido en el pueblo. Después hay brigadas de parques nacionales y del sistema nacional de manejo del fuego que no tienen, por ejemplo, en Epuyén una base. Además, cuentan con un solo vehículo de ataque de fuego directo y dos camionetas que no tienen sistema de agua. O sea, las herramientas que dispone el sistema estatal son muy limitadas.

Lo que sí ha pasado estos últimos años, con estos incendios tan grandes que vivimos ya hace tres o cuatro años, todos los años un incendio importante, es que muchos grupos autoconvocados, voluntarios de la comarca, se van equipando a través de donaciones de gente porque publican en redes sociales su CBU y demás, y van comprando equipamiento como para hacer ataque, sobre todo en la defensa de casas o de lugares pequeños. Esa es la situación hoy.

Sí hay una gran falta de inversión en todo el sistema y, sobre todo, durante el año, para lograr hacer prevención en muchos lugares, porque antes los incendios se daban en montañas o en zonas con poca población. Hoy la población ha crecido mucho en la zona y nos está pasando estos últimos años, tanto hace cuatro años en Golondrinas, que depende del Lago Puelo, como el año pasado acá en Epuyén, en El Bolsón y Maitén, y este año de vuelta en El Hoyo y en Cholila, donde los incendios ya se producen en zonas con gran parte de la población.

MV/ff