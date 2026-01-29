Eduardo Vischi se reunió con Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La ley tiene que salir"

En una semana de intensas negociaciones cruzadas, los senadores nacionales por Corrientes, Eduardo Vischi (UCR) y Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas), mantuvieron un encuentro clave con Patricia Bullrich.

La reunión, que se extendió por más de dos horas en las oficinas de la bancada radical, buscó "pasar en limpio" las modificaciones necesarias para que la reforma laboral sea tratada en sesiones extraordinarias antes del 15 de febrero.

El cónclave se produjo en paralelo a la postergación de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a Corrientes, lo que trasladó el eje de la discusión directamente a los despachos del Congreso. Vischi, quien comanda el bloque de la UCR en la Cámara Alta, se mostró optimista pero firme en los reclamos federales que ya había adelantado el gobernador Juan Pablo Valdés.

El reclamo por las Pymes y el federalismo

“Estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”, aseguró Vischi al término de la reunión. Sin embargo, el legislador correntino remarcó que todavía existen puntos de fricción, especialmente en el capítulo tributario y el impacto en las provincias.

El senador insistió en la necesidad de establecer diferenciaciones según el tamaño de las compañías: “Planteamos la posibilidad de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas”. Esta postura busca proteger al entramado productivo de Corrientes, compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas y productores regionales, frente a una normativa que podría favorecer a los grandes industriales.

Semanas decisivas para la relación Nación-Provincias

Para Vischi, el éxito del proyecto oficialista dependerá de cómo se termine de configurar la relación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. “Tenemos para discutir unos días más. En el entendimiento de cómo va configurándose la relación del Gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de acordar”, subrayó.

Respecto a la letra chica, el titular de la bancada radical admitió que se revisaron artículos puntuales cuyas redacciones "hacían ruido", aunque consideró que el cuerpo general de la ley "está bastante bien".

Con esta movida, los representantes correntinos en el Senado se posicionan como actores centrales de la "avenida del medio", condicionando su voto positivo a cambios que garanticen que el esfuerzo fiscal no recaiga exclusivamente sobre las jurisdicciones provinciales.