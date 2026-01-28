Juan Pablo Valdés reunió a sus legisladores por la agenda nacional, mientras espera por Diego Santilli

El tablero político nacional deberá esperar unos días más para la foto entre la Casa Rosada y el Ejecutivo correntino. La visita del ministro del Interior, Diego Santilli, que el propio gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, había anunciado para este jueves o viernes, fue finalmente postergada. Según trascendió, el encuentro se reprogramaría para la próxima semana.

Juan Pablo Valdés condicionó el apoyo a la reforma laboral: "No queremos provincias pobres"

Pese al cambio de agenda nacional, el mandatario provincial transformó las oficinas del Centro Administrativo en un búnker de estrategia legislativa. Valdés se reunió de manera separada con el senador nacional Eduardo Vischi y el diputado nacional Diógenes González, piezas fundamentales en el Congreso para los intereses de Corrientes.

Estrategia en el Congreso

El eje central de los encuentros fue el análisis de la reforma laboral. Valdés ya manifestó su preocupación por ciertos puntos del proyecto, especialmente aquellos que desvían fondos de la ANSES hacia el sector privado o que impactan negativamente en la coparticipación federal a través de las modificaciones en Ganancias.

Con Vischi y González, el gobernador buscó blindar una postura que priorice a los pequeños productores frente a los beneficios que la norma otorgaría a los grandes industriales. En una de sus últimas declaraciones, el mandatario provincial puso la lupa sobre el financiamiento del sistema y advirtió que no está dispuesto a avalar medidas que afecten las arcas provinciales o que beneficien exclusivamente a los grandes sectores concentrados.

Alerta roja en la industria correntina: Valdés busca cumbre con Caputo tras el cierre de Alal

Agenda estratégica

Valdés destacó que las reuniones sirvieron para intercambiar miradas sobre la agenda legislativa y avanzar en proyectos estratégicos. El mensaje hacia el Gobierno nacional es claro: Corrientes mantiene su compromiso de trabajo articulado, pero el apoyo no será automático.

Para el gobernador, la postergación de Santilli otorga un margen extra para ajustar la letra chica de los reclamos correntinos. Valdés busca llegar a la mesa de negociación con una posición unificada, asegurando que cualquier cambio en la legislación nacional no signifique que "las provincias sean pobres".