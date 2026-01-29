Gustavo Rosello alertó por el estado de las rutas en Corrientes: "La situación es alarmante"

El estado de la infraestructura vial en el Nordeste argentino ha cruzado el umbral de lo tolerable. Así lo manifestó Gustavo Rosello, presidente de la Cámara de la Construcción de Corrientes, quien lanzó una dura advertencia sobre el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y el impacto directo que esto genera en los costos de las economías regionales.

Eduardo Vischi se reunió con Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La ley tiene que salir"

Según Rosello, el panorama para este año es sombrío. "Dentro del presupuesto nacional no están previstas inversiones en obra pública en gran volumen. El porcentaje pedido es muy bajo, lo que hace casi imposible atender la necesidad de reparación", explicó el referente empresarial.

Un combo letal: clima, calor y tránsito pesado

La situación geográfica de Corrientes juega en contra de la durabilidad del asfalto cuando falta la inversión estatal. Rosello señaló que el clima subtropical, caracterizado por lluvias intensas y calores extremos, deforma las calzadas y acelera el crecimiento de malezas, lo que vuelve "vital" el corte de pasto en las banquinas para garantizar la visibilidad y la seguridad.

"Nuestra zona es muy complicada. El calor deforma las rutas y la falta de mantenimiento las hace peligrosas, especialmente por la gran cantidad de tránsito pesado que circula hacia los centros productivos", detalló. A esto se suma un déficit en la seguridad vial básica: falta de banquinas transitables y señalización deficiente por el avance de la vegetación sobre la calzada.

Financiamiento insuficiente y fuga de técnicos

El dirigente también puso el foco en la crisis de financiamiento. Aseguró que lo recaudado a través del impuesto a los combustibles y lo que se percibe por el cobro de peajes resulta "exiguo e insuficiente" para cubrir los costos mínimos de operación y bacheo.

A este problema de recursos se le suma una crisis de capital humano dentro de los organismos viales. Rosello advirtió sobre la renuncia de empleados técnicos jerarquizados, un fenómeno que "agrava más la situación el día que se quiera poner en marcha nuevamente el sistema", ya que la pérdida de conocimiento especializado dificulta cualquier intento de reactivación futura de las obras.

Vialidad Nacional anunció un plan de bacheo integral para las rutas de Corrientes en 2026

El costo del aislamiento

Para la Cámara de la Construcción, la falta de inversión vial no es solo un problema de seguridad, sino una barrera económica insalvable para el Norte Grande. "Para los que vivimos a 1.000 kilómetros de cualquier centro urbano productivo, esta situación nos aleja más, nos encarece los fletes y complica la supervivencia de nuestras industrias", sentenció a RadioNord.

Finalmente, Rosello hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para realizar un "nuevo análisis de la situación", entendiendo que la conectividad terrestre es la columna vertebral del desarrollo correntino y que el estado actual de las rutas nacionales es, simplemente, "alarmante".